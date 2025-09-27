Οι Αρχές των Φιλιππίνων ανακοίνωσαν νέο απολογισμό 11 νεκρών μετά το πέρασμα της σφοδρής καταιγίδας Μπουαλόι, που κινείται προς το Βιετνάμ.

Η Μπουαλόι σάρωσε χθες πολλά νησιά στις κεντρικές Φιλιππίνες, με αποτέλεσμα να ξεριζωθούν δέντρα, πυλώνες ηλεκτροδότησης και στέγες σπιτιών και να προκληθούν πλημμύρες που ανάγκασαν 400.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους, δήλωσε στο τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νοέλ Λουνγκάι, αξιωματούχος της τοπικής υπηρεσίας διαχείρισης φυσικών καταστροφών. «Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό νωρίς σήμερα το πρωί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «εκείνοι που απομακρύνθηκαν αρχίζουν να επιστρέφουν στα σπίτια τους καθώς βελτιώνεται ο καιρός».

Οι Αρχές είχαν ανακοινώσει προηγουμένως τους θανάτους τριών άλλων ανθρώπων στα νησιά Μασμπάτε και Τικάο, κοντά στο Μπιλιράν.

Σύμφωνα με τις Αρχές, συνεχίζει να αγνοείται η τύχη 14 ανθρώπων στις κεντρικές Φιλιππίνες.

Η Μπουαλόι έπληξε τις Φιλιππίνες αμέσως μετά τον υπερτυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Αφού σάρωσε το αρχιπέλαγος, η Μπουαλόι συνέχισε την πορεία της σήμερα στη Νότια Σινική Θάλασσα και αναμένεται να φτάσει στις ακτές του κεντρικού Βιετνάμ αύριο το απόγευμα, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία των Φιλιππίνων.

Αυτές οι καταιγίδες σημειώνονται την ώρα που η οργή μεταξύ των πολιτών της χώρας αυξάνεται εξαιτίας ενός σκανδάλου διαφθοράς που αφορά ανύπαρκτα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία φέρεται να κόστισαν στους φορολογούμενους δισεκατομμύρια δολάρια.

Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 20 καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες με τις φτωχότερες περιοχές της χώρας να πλήττονται συνήθως περισσότερο.

Οι επιστήμονες λένε ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί πιο συχνά και πιο έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο.