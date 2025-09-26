Ο κυκλώνας Ουμπέρτο αναβαθμίστηκε γρήγορα σε Κατηγορία 3 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον και, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Παρακολούθησης Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC), αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στον κεντρικό Ατλαντικό τις επόμενες ημέρες.

Ο κυκλώνας βρίσκεται περίπου 690 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Υπήνεμων Νήσων, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 185 χλμ/ώρα.

«Τα κύματα που δημιουργούνται από τον Ουμπέρτο θα αρχίσουν να επηρεάζουν τμήματα των Υπήνεμων Νήσων, των Παρθένων Νήσων, του Πουέρτο Ρίκο και των Βερμούδων το σαββατοκύριακο», αναφέρει η ενημέρωση από το NHC.