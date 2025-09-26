Ο κυκλώνας Ουμπέρτο αναβαθμίστηκε γρήγορα σε Κατηγορία 3 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον και, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Παρακολούθησης Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC), αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στον κεντρικό Ατλαντικό τις επόμενες ημέρες.
Ο κυκλώνας βρίσκεται περίπου 690 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Υπήνεμων Νήσων, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 185 χλμ/ώρα.
«Τα κύματα που δημιουργούνται από τον Ουμπέρτο θα αρχίσουν να επηρεάζουν τμήματα των Υπήνεμων Νήσων, των Παρθένων Νήσων, του Πουέρτο Ρίκο και των Βερμούδων το σαββατοκύριακο», αναφέρει η ενημέρωση από το NHC.
#Humberto may already be approaching C4 status if not at it already.— BGWX (@BradyBGWX) September 26, 2025
Look how nice and centralized the CDO has become around the warming eye that is now ~15 degrees Celsius.
Notice Humberto shedding the excess convection around to help form the centralized CDO you see now.… pic.twitter.com/bJHSQZxyxa