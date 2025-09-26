Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση μιας 22χρονης εργαζόμενης σε παιδικούς σταθμούς στο Λονδίνο, η οποία καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκιση για κακοποίηση συνολικά 21 βρεφών, ηλικίας από 18 μηνών έως 2 ετών.

Η Ροξάνα Λέκα, κάτοικος δυτικού Λονδίνου, κρίθηκε ένοχη για μια σειρά βίαιων και σαδιστικών πράξεων, που περιλάμβαναν σωματική βία, όπως τσιμπήματα, σπρωξίματα, χαστούκια και ακόμα και κλωτσιά στο πρόσωπο μικρού αγοριού.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε δύο διαφορετικούς παιδικούς σταθμούς, ενώ η κακοποίηση καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, γεγονός που οδήγησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Η Λέκα παραδέχθηκε ενοχή σε επτά κατηγορίες, ενώ το δικαστήριο τη βρήκε ένοχη για ακόμη 14. Οι εικόνες που παρουσιάστηκαν στη δίκη προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις – μέλη του ακροατηρίου ξέσπασαν σε δάκρυα, ενώ οι ένορκοι φώναξαν από την ένταση και το σοκ όταν παρακολούθησαν τα βίντεο.

«Κακοποιούσε παιδιά που δεν μπορούσαν να μιλήσουν»

Γονείς παιδιών που έπεσαν θύματα της κακοποίησης μίλησαν δημόσια μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

«Εκμεταλλεύτηκε ευάλωτα παιδιά που δεν μπορούσαν να μιλήσουν, ούτε να μας πουν τι τους είχε συμβεί», δήλωσε μια μητέρα στο δικαστήριο. «Ήταν εντελώς ανυπεράσπιστα».

Ένας άλλος πατέρας τόνισε πως αν η 22χρονη δεν είχε απομακρυνθεί εγκαίρως από τη θέση της, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και θάνατο.

Η συμπεριφορά της είχε γίνει αρχικά αντιληπτή όταν καταγγέλθηκε ότι τσιμπούσε παιδιά. Η διοίκηση του σταθμού την έστειλε στο σπίτι και ειδοποιήθηκαν οι Αρχές. Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε το πλήρες εύρος της κακοποίησης.

«Η συμπεριφορά σου ήταν σαδιστική» – Η ετυμηγορία του δικαστή

Κατά την απαγγελία της ποινής, ο δικαστής περιέγραψε τη συμπεριφορά της Λέκα ως σαδιστική και συστηματική.

«Τσιμπούσες, χτυπούσες, χαστούκιζες και κλωτσούσες βρέφη. Τραβούσες αυτιά και μαλλιά. Τα έριχνες στις κούνιες, προκαλώντας τους μελανιές και τραύματα. Συχνά ήταν ήρεμα και χαρούμενα προτού τους προκαλέσεις πόνο. Το έκανες εσκεμμένα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δικαστής, συγκλονισμένος από την υπόθεση, αποφάσισε να απαλλάξει τους ενόρκους από μελλοντική υπηρεσία για την επόμενη δεκαετία.