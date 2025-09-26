Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να δημιουργήσει ένα ψηφιακό δελτίο ταυτότητας για τους πολίτες και τους μόνιμους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου, κυρίως για να καταπολεμήσει την παράνομη εργασία, κάτι που θα γίνει για πρώτη φορά στη χώρα, όπου το ζήτημα των ταυτοτήτων προκαλεί εδώ και καιρό συζητήσεις.

Η ταυτότητα αυτή, η οποία δεν θα έχει έντυπη μορφή, αλλά θα αποθηκεύεται στα κινητά τηλέφωνα, «θα καταστήσει πιο δύσκολη την παράνομη εργασία στη χώρα» και «θα προσφέρει επίσης πολυάριθμα πλεονεκτήματα στους πολίτες, όπως τη δυνατότητα να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους για να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε ουσιώδεις υπηρεσίες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υφίσταται δελτίο ταυτότητας και η δημιουργία του προκαλεί εδώ και χρόνια συζητήσεις στη χώρα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυβέρνησης, οι κάτοχοι αυτού του νέου ψηφιακού τίτλου δεν θα είναι ανάγκη να τον έχουν διαρκώς επάνω τους και δεν θα μπορεί να τους ζητηθεί να τον παρουσιάσουν, όμως μέχρι το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας, δηλαδή το 2029, θα έχει καταστεί «υποχρεωτικός για να αποδεικνύουν το δικαίωμά τους να εργασθούν» στη χώρα, διευκρίνισε η κυβέρνηση. Ο έλεγχος αυτών των ψηφιακών δελτίων θα είναι υποχρεωτικός στο πλαίσιο των ελέγχων που οφείλουν ήδη να κάνουν οι εργοδότες όταν προσλαμβάνουν έναν εργαζόμενο.

Εν καιρώ θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την παροχή πρόσβασης σε άλλες υπηρεσίες, όπως η φροντίδα των παιδιών, η κοινωνική πρόνοια και η πρόβαση σε φορολογικά αρχεία.

Οι Βρετανοί δεν έχουν δελτία ταυτότητας αφότου καταργήθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και, όταν χρειάζεται, χρησιμοποιούν άλλα επίσημα έγγραφα, όπως διαβατήρια και άδειες οδήγησης, για να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους.

Μετά την άνοδό του στην εξουσία, ο Κιρ Στάρμερ πολλαπλασιάζει τα μέτρα για να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση θέτοντας κυρίως στο στόχαστρο την παράνομη εργασία.

Πολλοί συχνά επισημαίνουν ως έναν από τους κύριους κινητήρες της παράνομης μετανάστευσης την ευκολία να βρουν δουλειά όσοι φθάνουν λαθραία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το σχέδιο αυτό «στρέφεται εναντίον των εγκληματικών δικτύων που υπόσχονται πρόσβαση στη βρετανική αγορά εργασίας για να βγάλουν κέρδος από τις επικίνδυνες και παράνομες διελεύσεις της Μάγχης», επιμένει στην ανακοίνωσή της η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ωστόσο υπάρχουν επικρίσεις από πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης, οι οποίοι λένε πως το μέτρο δεν θα αποτρέψει τους μετανάστες και ενδέχεται να παραβιάζει ελευθερίες των πολιτών.

Το κόμμα Reform UK χαρακτήρισε το σχέδιο «κυνικό τέχνασμα» που σχεδιάσθηκε για να «εξαπατηθούν» οι ψηφοφόροι και να πιστέψουν ότι γίνεται κάτι σχετικά με τη μετανάστευση.

Η επικεφαλής των Συντηρητικών Κέμι Μπέντενοχ απέρριψε επίσης το σχέδιο ως «κόλπο που δεν κάνει τίποτα για να πάψουν τα πλοιάρια» με τους μετανάστες να διαπλέουν τη Μάγχη.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες είπαν ότι δεν θα υποστηρίξουν τα υποχρεωτικά ψηφιακά δελτία ταυτότητας επειδή οι άνθρωποι «υποχρεώνονται να δώσουν τα προσωπικά δεδομένα τους μόνο για μόνο για να εξασφαλίσουν την καθημερινότητά τους».