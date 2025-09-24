Έγκυες γυναίκες καταγράφουν βίντεο στον λογαριασμό τους στο TikTok παίρνοντας το αναλγητικό Tylenol, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά των αμφιλεγόμενων δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το φάρμακο προκαλεί αυτισμό στα παιδιά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, 79 ετών, ανακοίνωσε ότι οι γιατροί στη χώρα του θα αρχίσουν να συμβουλεύουν τις έγκυες γυναίκες να αποφεύγουν τη χρήση του Tylenol, επικαλούμενος έναν πιθανό σύνδεσμο με αυτισμό. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η λήψη του Tylenol «δεν είναι καλό» και συνέστησε στις έγκυες γυναίκες να «παλέψουν σκληρά» για να το αποφύγουν, εκτός εάν υπάρχει υψηλός πυρετός.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε μια viral τάση στο TikTok, με αρκετές μητέρες να δημοσιεύουν βίντεο όπου παίρνουν το φάρμακο σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

«Να εδώ, εγώ, μια ΕΓΚΥΟΣ γυναίκα, παίρνω Tylenol, γιατί πιστεύω στην επιστήμη και όχι σε κάποιον που δεν έχει ιατρικό υπόβαθρο», έγραψε μια μητέρα με το όνομα Γκρέις σε βίντεο όπου παίρνει το χάπι και χορεύει. Στην περιγραφή του βίντεο πρόσθεσε: «Σταματήστε να πιστεύετε ό,τι βλέπετε και ακούτε», με το βίντεο να συγκεντρώνει σχεδόν 30.000 likes και 305.000 προβολές μέσα σε μόλις 17 ώρες.

Ορισμένες μελέτες έχουν συνδέσει την ακεταμινοφαίνη, το δραστικό συστατικό του Tylenol, με υψηλότερα ποσοστά αυτισμού και διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ADHD). Ωστόσο, τα ευρήματα δεν είναι πάντα συνεπή, ενώ πολλοί γιατροί υποστηρίζουν ότι το Tylenol είναι απολύτως ασφαλές και μάλιστα συνιστάται, καθώς ο υψηλός πυρετός κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να βλάψει τόσο τη μητέρα όσο και το παιδί.

@nyourfacetv #Repost @dom_lucre 🔥🚨BREAKING: Pregnant women are now taking Tylenol in an attempt to ‘Troll Trump’ this is absolutely disgusting. https://t.co/sqCT8aEWdV ♬ original sound – Nyourfacetv

Ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, δήλωσε ότι οι οδηγίες κατά της χρήσης του Tylenol αποτελούν μέρος μιας νέας στρατηγικής με στόχο την «ενημέρωση των γιατρών και των οικογενειών για πιθανούς κινδύνους». Σε δήλωσή του από τον Λευκό Οίκο, πρόσθεσε: «Θα ακολουθήσουμε την επιστήμη, θα αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και θα δώσουμε ελπίδα σε εκατομμύρια αμερικανικές οικογένειες».

Η σύμβουλος του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, Κάλι Μινς, μοιράστηκε στο X αρκετά βίντεο μητέρων που παίρνουν Tylenol σχολιάζοντας: «Άνευ λόγου». Πρόσθεσε επίσης: «Οι Δημοκρατικοί τώρα πίνουν Tylenol στο TikTok», εκφράζοντας την απογοήτευσή της.

Μια άλλη έγκυος με το όνομα Νάταλι έγραψε στο TikTok: «Πρόκειται να πάρω Tylenol για τον πονοκέφαλό μου, ενώ είμαι έγκυος, γιατί δεν παίρνω ιατρικές συμβουλές από έναν άνδρα που δεν έχει πτυχίο στην επιστήμη, την υγειονομική περίθαλψη ή την ιατρική και που είχε παρασιτική εγκεφαλική λοίμωξη. Ναι, θα εμπιστευτώ τους γιατρούς μου, που έχουν πτυχίο».

Η τάση αυτή έχει εξαπλωθεί και εκτός ΗΠΑ, με μητέρες σε άλλες χώρες να καταγράφουν βίντεο όπου παίρνουν το κοινό αναλγητικό σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά των οδηγιών Τραμπ.

Η 36χρονη Έιμι, έγκυος στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο όπου φαίνεται να χτυπά τον σύζυγό της στο πρόσωπο, καθώς προσπαθεί να τη σταματήσει από το να πάρει παρακεταμόλη, όπως ονομάζεται το φάρμακο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Έιμι είναι 36 εβδομάδων έγκυος στο δεύτερο παιδί της και ο εξάχρονος γιος της είναι αυτιστικός.

«Δεν πιστεύω ούτε για ένα δευτερόλεπτο ότι το Tylenol προκαλεί αυτισμό. Αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν καταρριφθεί και ο Τραμπ δεν έχει παρουσιάσει επιστημονικά στοιχεία για να τους στηρίξει», δήλωσε η Έιμι στην Daily Mail. «Είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο και οι οδηγίες του NHS εξακολουθούν να θεωρούν ότι το Tylenol/παρακεταμόλη είναι η ασφαλέστερη μορφή αναλγητικού κατά την εγκυμοσύνη», συμπλήρωσε.

Σχολιάζοντας την κυβέρνηση Τραμπ, πρόσθεσε: «Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό. Ο γιατρός που έκανε αυτούς τους ισχυρισμούς έχασε την άδειά του και οι ισχυρισμοί του καταρρίφθηκαν. Ο αυτισμός είναι γενετικός, όχι αποτέλεσμα μίας αιτίας».

Η ειδικός στη διαχείριση πόνου, δρ Ράντα Τζααφάρ, δήλωσε ότι υποστηρίζει την τάση στο TikTok. «Οι άνθρωποι ακούν πλέον περισσότερο το TikTok από οποιονδήποτε άλλον – περισσότερο και από τους ειδικούς», είπε στην Daily Mail. «Έχω ασθενείς που έρχονται και λένε “Το είδα στο TikTok και το θέλω”. Νομίζω ότι είναι καλό γιατί θα περάσει το μήνυμα: μην φοβάστε, μην νιώθετε ενοχές αν πάρετε Tylenol».

Η δρ Τζααφάρ τόνισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί φόβο και «προκαλεί περισσότερη βλάβη» στις μητέρες ενθαρρύνοντάς τες να μην πάρουν το φάρμακο. Πρόσθεσε ότι «η ταλαιπωρία από τον πυρετό και το ψυχικό άγχος που προκαλείται είναι πιο επικίνδυνα για το έμβρυο από ό,τι η λήψη του Tylenol».