Η Υπηρεσία Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ ανακάλυψε και κατέσχεσε ένα παράνομο δίκτυο προηγμένου εξοπλισμού στην περιοχή της Νέας Υόρκης, ικανό να θέσει εκτός λειτουργίας το κινητό δίκτυο, ενώ ξένοι ηγέτες ετοιμάζονταν να συγκεντρωθούν για την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία την Τρίτη.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το ανώνυμο δίκτυο επικοινωνιών, που περιλάμβανε πάνω από 100.000 κάρτες SIM και 300 servers, μπορούσε να παρεμβαίνει στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και να χρησιμοποιηθεί για κρυπτογραφημένες επικοινωνίες. Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι το δίκτυο μπορούσε να στείλει 30 εκατομμύρια μηνύματα ανά λεπτό, ανώνυμα, και τόνισε ότι η υπηρεσία δεν είχε ξαναδεί ποτέ μια τόσο εκτεταμένη επιχείρηση, έγραψαν οι New York Times.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πληροφορία ότι το δίκτυο, που πλέον έχει διαλυθεί, αποτελούσε άμεση απειλή για τη σύνοδο, ανέφεραν αξιωματούχοι των Μυστικών Υπηρεσιών, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας. Η υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των συναντήσεων του ΟΗΕ αυτήν την εβδομάδα.

Ανησυχία για δίκτυο παρακολούθησης από άλλες χώρες

Η σύνοδος συγκεντρώνει πάνω από 100 ξένους ηγέτες και τα επιτελεία τους και έχει περιγραφεί ως το «Super Bowl των κατασκοπευτικών παιχνιδιών». Η κλίμακα του εξοπλισμού που ανακαλύφθηκε υποδηλώνει ότι το δίκτυο θα μπορούσε να αποτελεί μέρος ενός εθνικού δικτύου παρακολούθησης, σύμφωνα με ειδικούς.

Η αρχική ανάλυση των δεδομένων σε κάποιες από τις κάρτες SIM έδειξε συνδέσεις με τουλάχιστον μία ξένη χώρα, καθώς και με εγκληματίες ήδη γνωστούς στις αμερικανικές Αρχές, συμπεριλαμβανομένων μελών καρτέλ, ανέφεραν αξιωματούχοι των Μυστικών Υπηρεσιών σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, πριν την Τρίτη ανακοίνωση.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τον εντοπισμό των υπευθύνων και των προθέσεών τους, συμπεριλαμβανομένου του αν το σχέδιό τους ήταν να διαταράξουν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τις επικοινωνίες κυβερνητικών και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κατά την επίσημη επίσκεψη των ηγετών σε και γύρω από τη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο Ματ ΜακΚουλ, επικεφαλής πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών στη Νέα Υόρκη, σε βίντεο που η υπηρεσία κατέγραψε πριν την ανακοίνωση.

Οι ερευνητές βρήκαν τις κάρτες SIM και τους servers τον Αύγουστο σε διάφορες τοποθεσίες σε ακτίνα 35 μιλίων από τα κεντρικά του ΟΗΕ. Η ανακάλυψη ακολούθησε μήνες έρευνας σχετικά με ανώνυμες «τηλεφωνικές απειλές» προς τρεις υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ την άνοιξη -ένας από την Υπηρεσία Μυστικών Υπηρεσιών και δύο που εργάζονται στον Λευκό Οίκο, όπως δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Η υπηρεσία δεν παρείχε λεπτομέρειες για τις απειλές, αλλά ο ΜακΚουλ περιέγραψε κάποιες ως «απάτες μέσω τηλεφώνου».

Φωτογραφίες από τους σέρβερ έδωσαν στη δημοσιότητα οι Μυστικές Υπηρεσίες

«Αυτό το δίκτυο είχε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει πυλώνες κινητής τηλεφωνίας και ουσιαστικά να κατεβάσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας», δήλωσε ο ΜακΚουλ. Οι ερευνητές επεξεργάζονται τα δεδομένα στις κάρτες SIM που ήταν μέρος του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων κλήσεων, μηνυμάτων και ιστορικού περιήγησης. Ο ΜακΚουλ ανέφερε ότι αναμένουν να διαπιστώσουν αν και άλλοι ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ήταν στόχοι της επιχείρησης.

Η υπηρεσία μοιράστηκε φωτογραφίες με servers με κεραίες και κάρτες SIM. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι servers ήταν τοποθετημένοι σε ράφια από το δάπεδο έως την οροφή.

Ο Άντονι Τζ. Φεράντε, επικεφαλής της παγκόσμιας πρακτικής κυβερνοασφάλειας της FTI, είπε ότι η επιχείρηση φαινόταν σύνθετη και δαπανηρή.

«Το ένστικτό μου λέει ότι πρόκειται για κατασκοπεία», είπε ο Φεράντε, ο οποίος υπηρέτησε προηγουμένως σε κορυφαίες θέσεις κυβερνοασφάλειας στον Λευκό Οίκο και το FBI.

Εκτός από την παρεμπόδιση του κινητού δικτύου, πρόσθεσε, τόσος εξοπλισμός κοντά στον ΟΗΕ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για παρακολούθηση.

Λίγες χώρες θα είχαν τα μέσα για μια τόσο προηγμένη επιχείρηση

Ο Τζέιμς Α. Λιούις, ερευνητής κυβερνοασφάλειας στο Center for European Policy Analysis στην Ουάσινγκτον, είπε ότι μόνο λίγες χώρες θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν μια τέτοια επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας, της Κίνας και του Ισραήλ.

Εκτός από τις Μυστικές Υπηρεσίες, την υπόθεση ερευνούν η Αστυνομία της Νέας Υόρκης, το υπουργείο Δικαιοσύνης, οι Υπηρεσίες Εσωτερικής Ασφάλειας και το γραφείο του διευθυντή Εθνικής Αντικατασκοπίας.

«Η έρευνα συνεχίζεται, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε ότι δεν θα βρούμε περισσότερες τέτοιες συσκευές και σε άλλες πόλεις», δήλωσε ο ΜακΚουλ.

Ένας αξιωματούχος, υπό καθεστώς ανωνυμίας, είπε ότι οι πράκτορες βρήκαν επίσης 80 γραμμάρια κοκαΐνης, παράνομα όπλα, υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα κατά την ανακάλυψη του δικτύου.