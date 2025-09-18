Ένας ύποπτος έχασε τη ζωή του κατά την Πέμπτη 18/9 σε μια αστυνομική «αστραπιαία επιχείρηση» στη Βραζιλία, η οποία στόχευε «εγκληματίες» που ανήκαν σε οργανωμένες ομάδες οπαδών ποδοσφαίρου στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Άλλοι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 70 έρευνες στο πλαίσιο της μεγάλης αυτής επιχείρησης, η οποία στόχευε σε γκρουπ ultras των Φλαμένγκο, Βάσκο ντα Γκάμα, Μποταφόγκο και Φλουμινένσε, των τεσσάρων ιστορικών συλλόγων του Ρίο.

🚨 A Polícia Civil realizou a Operação Pax Stadium, contra crimes de torcidas organizadas.



Foram 39 mandados de busca e apreensão e já há presos em flagrante.



Criminoso não é torcedor e futebol não é violência! pic.twitter.com/STCBfvibvB — Governo do RJ (@GovRJ) September 18, 2025

Οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν «κώδικες» στα κοινωνικά δίκτυα ώστε «να κανονίζουν ραντεβού για συμπλοκές που πρόσφατα οδήγησαν σε νεκρούς και τραυματίες», ανέφερε η τοπική αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε συμπλοκές μεταξύ οπαδών στο Ρίο, όπου την Κυριακή (21/9) θα διεξαχθεί το ντέρμπι ανάμεσα σε Φλαμένγκο και Βάσκο, αγώνας υψηλού κινδύνου, στο στάδιο Μαρακανά.

Οι ερευνητές δηλώνουν ότι έχουν «εντοπίσει εγκληματίες που παριστάνουν τους οπαδούς για να διαπράττουν ληστείες ή ανθρωποκτονίες». Ο ύποπτος που σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Pax Stadium», «ήρθε σε αντιπαράθεση» με αστυνομικούς, διευκρίνισε η αστυνομία χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Policiais civis da Draco realizam, nesta quinta-feira a "Operação Pax Stadium". Os alvos são integrantes de torcidas organizadas envolvidos na prática de crimes. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão contra 39 alvos. Até o momento, dois presos e diversos detidos pic.twitter.com/B5BbihSeGv — Renan Moura (@renanmoura1989) September 18, 2025

Κατασχέθηκαν αυτόματα όπλα και πυρομαχικά, ενώ έγιναν έφοδοι στα γραφεία αρκετών οργανωμένων οπαδικών συνδέσμων. «Οι εγκληματίες δεν είναι οπαδοί, όχι στη βία στο ποδόσφαιρο», έγραψε η κυβέρνηση της Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο στον λογαριασμό της στο Instagram.

«Δεν πρόκειται για μάχη κατά των οργανωμένων συνδέσμων, οι οποίοι είναι νόμιμοι», διευκρίνισε η αστυνομία. Η βία στο ποδόσφαιρο αποτελεί σοβαρό ζήτημα στη Νότια Αμερική. Στις 20 Αυγούστου, ένας αγώνας του Copa Sudamericana, διακόπηκε λόγω βίαιων συγκρούσεων μεταξύ οπαδών της Ιντεπεντιέντε (Αργεντινή) και της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε.

πηγή: ΑΠΕ