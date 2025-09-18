Μια ακόμα αμφιλεγόμενη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων και σχολίων, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ. Σε μια προσπάθεια να επιβεβαιώσει το διπλωματικό του έργο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι έχει βάλει τέλος σε επτά πολέμους, προσθέτοντας στη λίστα έναν άγνωστο ως τώρα: τον πόλεμο μεταξύ της Αλβανίας και του Αζερμπαϊτζάν.

Φυσικά, η αναφορά του Αμερικανού προέδρου δεν αφορούσε μια πραγματική σύρραξη μεταξύ των δύο αυτών χωρών, αλλά τη συνεχιζόμενη διαμάχη μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν για την περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Η δήλωση αυτή προκάλεσε άμεσα αμηχανία και, στη συνέχεια, εκτεταμένα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια μιας πρόσφατης διπλωματικής του πρωτοβουλίας. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο πρώην Πρόεδρος είχε φιλοξενήσει τους ηγέτες των δύο χωρών στον Λευκό Οίκο, οι οποίοι, παρουσία του, φωτογραφήθηκαν μαζί και υπέγραψαν μια δέσμευση για ειρήνη.