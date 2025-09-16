Σε ένα ακόμα επεισόδιο διπλωματικής αδεξιότητας, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να προκαλέσει σύγχυση λίγο πριν από την αναχώρησή του για επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν για να συναντήσει τον μονάρχη της Βρετανίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε λανθασμένα στον βασιλιά Κάρολο με τον παλιό του τίτλο, αποκαλώντας τον «Πρίγκιπα Κάρολο».

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια δηλώσεων που έκανε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο. Ερωτηθείς για το τι ήλπιζε να επιτύχει από το ταξίδι του, ο ίδιος εστίασε στη συνάντησή του με τον Βασιλιά.

«Κυρίως είναι για να είμαι με τον Πρίγκιπα Κάρολο και την Καμίλα», δήλωσε ο Τραμπ, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα. «Είναι φίλος μου για πολύ καιρό, πολύ πριν γίνει βασιλιάς… Νομίζω ότι εκπροσωπεί τη χώρα τόσο καλά. Είναι ένας τόσο κομψός κύριος».