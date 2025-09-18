Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέρριψε τους διαδικτυακούς ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, χαρακτηρίζοντάς τους ως «τερατώδες, μεγάλο ψέμα».

Ο Κερκ σκοτώθηκε στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου μετά από πυροβολισμό, και ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορείται για τη δολοφονία του. Όμως, από τη στιγμή του θανάτου του, φιλελεύθεροι και συντηρητικοί στις ΗΠΑ αλληλοκατηγορούνται για το ποιος φέρει την ευθύνη.

Αυτό οδήγησε σε αβάσιμες θεωρίες συνωμοσίας, όπως ότι πίσω από τη δολοφονία βρίσκονταν οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες Μοσάντ ή κάποιο μέλος της ακροδεξιάς χριστιανικής εθνικιστικής ομάδας «Groypers».

Netanyahu speaks for 2 minutes about how Israel did not kill Charlie Kirk.pic.twitter.com/snPmfWmVFL — Clash Report (@clashreport) September 18, 2025

«Ο Γιόζεφ Γκέμπελς, ο υπουργός προπαγάνδας των Ναζί, είπε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ψέμα, τόσο πιο γρήγορα θα εξαπλωθεί», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που ανάρτησε στο Χ.

«Κάποιος επινόησε ένα τερατώδες, μεγάλο ψέμα, ότι το Ισραήλ είχε σχέση με τη φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Αυτό είναι παράλογο, είναι ψευδές, είναι εξοργιστικό. Ο Τσάρλι Κερκ ήταν ένας γίγαντας, ένα ταλέντο που εμφανίζεται μια φορά ανά αιώνα, που υπερασπίστηκε την ελευθερία, υπερασπίστηκε την Αμερική, υπερασπίστηκε τον κοινό μας ιουδαιοχριστιανικό πολιτισμό.

Νετανιάχου: Ο Τσάρλι αγαπούσε το Ισραήλ

Ο Τσάρλι αγαπούσε το Ισραήλ, αγαπούσε τον εβραϊκό λαό, μου το είπε σε μια επιστολή που μου έστειλε πριν από λίγους μήνες.»

Η αντίδραση του Νετανιάχου ήρθε μετά από ισχυρισμούς ότι ο Κερκ ιδιωτικά ήταν πολύ πιο επικριτικός απέναντι στην ισραηλινή κυβέρνηση Νετανιάχου απ’ ό,τι φαινόταν δημόσια. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη κρίση δημόσιας υποστήριξης καθώς ο πόλεμος στη Γάζα εντείνεται, και αρκετοί, ακόμα και σύμμαχοι, έχουν γίνει πιο ανοιχτά επικριτικοί απέναντι στις τακτικές του.

Ο πρώην παρουσιαστής του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, δήλωσε στην εκπομπή του αυτή την εβδομάδα ότι ο Κερκ «δεν συμπαθούσε τον Μπίμπι Νετανιάχου», υποστηρίζοντας ότι ήταν μια «καταστροφική δύναμη» και ότι ο Κερκ ήταν «σοκαρισμένος» με όσα συνέβαιναν στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου είχε αναρτήσει φόρο τιμής στον δεξιό influencer μετά τη δολοφονία του Κερκ, υποστηρίζοντας ότι «δολοφονήθηκε επειδή έλεγε την αλήθεια και υπερασπιζόταν την ελευθερία».

«Ένας φίλος του Ισραήλ με καρδιά λιονταριού, πολέμησε τα ψέματα και στάθηκε όρθιος για τον ιουδαιοχριστιανικό πολιτισμό», έγραψε ο πρωθυπουργός στο Χ την περασμένη εβδομάδα. «Μίλησα μαζί του μόλις πριν από δύο εβδομάδες και τον προσκάλεσα στο Ισραήλ. Δυστυχώς, αυτή η επίσκεψη δεν θα πραγματοποιηθεί. Χάσαμε έναν απίστευτο άνθρωπο.

Η απεριόριστη περηφάνια του για την Αμερική και η γενναία πίστη του στην ελευθερία του λόγου θα αφήσουν ανεξίτηλο αποτύπωμα. Αναπαύσου εν ειρήνη, Τσάρλι Κερκ».