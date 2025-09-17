Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπετσαλέλ Σμότριτς, είπε με κυνικό τρόπο ότι η Λωρίδα της Γάζας είναι μια «ευκαιρία real estate» και ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τους Αμερικανούς για το πώς θα γίνει ο διαμοιρασμός του παράκτιου θύλακα μετά τον πόλεμο.

Υπάρχει «μια κτηματομεσιτική ευκαιρία» στη Γάζα που «αυτοχρηματοδοτείται» και έχει «ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς», αναφέρουν τα εβραϊκά ΜΜΕ, επικαλούμενα τον ακροδεξιό υπουργό, ο οποίος μίλησε σε συνέδριο ακινήτων στο Τελ Αβίβ, όπως μεταδίδει η Times of Israel.

«Έχουμε ρίξει πολλά χρήματα σε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να δούμε πώς θα μοιράσουμε τη γη σε ποσοστά», σημειώνει ο Σμότριτς, προσθέτοντας ότι «την κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο στην ανανέωση της πόλης, το έχουμε ήδη κάνει. Τώρα χρειάζεται μόνο να χτίσουμε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει κατά καιρούς εκφράσει την επιθυμία του να μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας σε μια «Ριβιέρα» υπό αμερικανικό έλεγχο, σε μια κίνηση που θα οδηγούσε μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού να ενθαρρυνθεί να φύγει μετά τον πόλεμο.

Τον περασμένο μήνα, η Washington Post ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε μια πρόταση για την ανοικοδόμηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, η οποία θα έθετε τη Λωρίδα υπό αμερικανικό έλεγχο για μια δεκαετία και θα πλήρωνε περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού για να μετεγκατασταθεί, πολλοί μόνιμα.

Τα σχέδια του Τραμπ έχουν απορριφθεί από τους Παλαιστινίους, τον αραβικό κόσμο και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ δεν έχει σχέδια να εποικίσει εκ νέου τη Λωρίδα, ωστόσο ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησής του, μεταξύ αυτών και ο Σμότριτς, προωθούν ενεργά τέτοια σχέδια.

Ο Σμότριτς, επίσης, αποδοκίμασε τη δήλωση του Νετανιάχου τη Δευτέρα, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη απομόνωση και ίσως χρειαστεί να εξελιχθεί σε μια αυτάρκη οικονομία με «αυταρκικά χαρακτηριστικά» και ένα είδος «υπερ-Σπάρτης».

«Δεν συμφωνώ με τα λόγια του πρωθυπουργού και πραγματικά δεν μου άρεσε η σύγκριση με τη Σπάρτη», είπε.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις από αρχηγούς της αντιπολίτευσης και επιχειρηματικούς παράγοντες, ενώ ακολούθησε πτώση της αξίας των μετοχών στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ.

Σε απάντησή του, ο πρωθυπουργός δήλωσε την Τρίτη ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στην ισραηλινή οικονομία και διευκρίνισε ότι τα σχόλιά του αφορούσαν κυρίως τις αμυντικές βιομηχανίες και όχι το σύνολο της οικονομίας.