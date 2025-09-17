Για ακόμα μία φορά η υγεία του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε συζητήσεις, αυτήν τη φορά για τον τρόπο που κρύφτηκε η μελανιά στο χέρι του, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος κατέβηκε από το Air Force One στο Λονδίνο.

Αμέσως οι βρετανικές εφημερίδες έσπευσαν να καλύψουν την έξοδο του Ντόναλντ Τραμπ με την πρώτη κυρία από το προεδρικό αεροσκάφος, σχολιάζοντας τα ρούχα που φορούσε η Μελάνια, αλλά δίνοντας αρκετή σημασία στα χέρια τους.

Όπως παρατηρούσαν τα βρετανικά ΜΜΕ, η Μελάνια «κρατούσε σφιχτά» το χέρι του συζύγου της, καθώς αποβιβάζονταν χθες το βράδυ από το αεροσκάφος.

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ διέσχισε τον Ατλαντικό πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Στάνστεντ του Έσεξ για τη δεύτερη κρατική επίσκεψη του Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά την άφιξή τους στο Στάνστεντ, κατευθύνθηκαν στο Κάστρο του Γουίνδσορ, όπου έχει οργανωθεί ένα πολυτελές βασιλικό δείπνο και δεξίωση, με τη Βρετανία, όπως σημειώνουν βρετανικές εφημερίδες, να «τα δίνει όλα» για να προσεγγίσει τον απρόβλεπτο Αμερικανό πρόεδρο.

«Σπάνια επίδειξη τρυφερότητας» έγραφαν ΜΜΕ για την εμφάνιση Τραμπ-Μελάνια στο Λονδίνο – Κάποιοι σχολίασαν τη μελανιά στο χέρι

Τα μέσα ενημέρωσης της χώρας έκαναν λόγο για μια «σπάνια επίδειξη τρυφερότητας» μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια, καθώς το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ κατέβαινε πιασμένο χέρι χέρι τα σκαλιά του Air Force One.

Όταν έφτασαν στο κάτω μέρος της σκάλας, τους υποδέχτηκαν με τιμητική φρουρά, με προσωπικό της βασιλικής αεροπορίας παραταγμένο και στις δύο πλευρές του διαδρόμου. Στη συνέχεια συναντήθηκαν με κορυφαίους Βρετανούς υπουργούς και αξιωματούχους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια, το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ κρατούσε σφιχτά εκείνο της Μελάνια, όμως δεν έγραψαν όλα τα μέσα για μια «στιγμή οικειότητας», καθώς υπήρχαν και κάποια που σχολίασαν πως μπορεί η κίνηση να είχε άλλον σκοπό: να καλύψει τη μελανιά στο χέρι του Αμερικανού προέδρου, η οποία έχει συζητηθεί εκτενώς.

Τους τελευταίους μήνες, φωτογραφίες του χεριού του προέδρου Τραμπ έχουν προκαλέσει ανησυχίες για την υγεία του, με ορισμένους ειδικούς να λένε ότι οι μώλωπες οφείλονται σε ενδοφλέβιο καθετήρα. Ο Λευκός Οίκος έχει διαψεύσει τις αναφορές αυτές, όμως σε αρκετές περιπτώσεις ρεπορτάζ διεθνών ΜΜΕ έχουν δώσει έμφαση στις κινήσεις του χεριού του Τραμπ, σημειώνοντας πως βάζει μακιγιάζ για να την καλύψει ή πως την κρύβει με το άλλο χέρι του.