Η μυστηριώδης μελανιά στο δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε και πάλι, προκαλώντας νέα ερωτήματα για την αιτία της.

Η εκτεταμένη μελανιά ήταν έντονα ορατή όταν ο 78χρονος Τραμπ παρουσίασε το τρόπαιο «Commander-in-Chief» στην ομάδα ποδοσφαίρου Navy Midshipmen την Τρίτη. Το τρόπαιο απονέμεται στην ομάδα που κερδίζει την αμερικανική κολεγιακή ποδοσφαιρική σειρά ανάμεσα σε ομάδες από τις ακαδημίες Στρατού, Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Τραμπ απευθύνθηκε στους νικητές κρατώντας μια ποδοσφαιρική μπάλα με το όνομά του και στα δύο χέρια. Στο αριστερό χέρι φορούσε το δαχτυλίδι του πρωταθλητή, ενώ στο δεξί χέρι υπήρχε η μελανιά, την οποία φαίνεται να προσπάθησε να καλύψει με μακιγιάζ που ταιριάζει με τον τόνο του δέρματός του.

Η μελανιά, η οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά όταν ο Τραμπ αποχώρησε προσωρινά από την προεκλογική του εκστρατεία τον Οκτώβριο, έχει εμφανιστεί σε φωτογραφίες αρκετές φορές φέτος, προκαλώντας κύμα εικασιών για την υγεία του προέδρου.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, όταν ρωτήθηκε για τη μελανιά από την DailyMail τον Φεβρουάριο, ανέφερε ότι αυτή προκύπτει από τις χειραψίες που δίνει ο Τραμπ σε εκατοντάδες ανθρώπους κατά την προεκλογική του εκστρατεία και τις τρέχουσες υποχρεώσεις του.

Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι αυτές οι επαναλαμβανόμενες αλληλεπιδράσεις ενδέχεται να προκαλούν φθορά, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ χαιρετά όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Αυτή η εκδοχή ενδέχεται να εξηγεί την εμφάνιση της μελανιάς τον Οκτώβριο, κατά την κορύφωση της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ.

Scrolling Getty and couldn't help but notice this photo of a huge bruise on Trump's hand today pic.twitter.com/LY9LFypsFF