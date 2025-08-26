Η υγεία του Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, καθώς εντοπίστηκε ακόμη μια μελανιά στα χέρια του, έντονα ορατή.

Ο Τραμπ, ενώ καθόταν στο Οβάλ Γραφείο και μιλούσε με δημοσιογράφους, κάλυπτε το σημείο αυτό του δεξιού του χεριού τοποθετώντας το αριστερό του χέρι πάνω του.

Μάλιστα, όπως έχει καταγραφεί σε φωτογραφίες από διεθνή πρακτορεία, δεν είναι η πρώτη φορά μέσα στις τελευταίες ημέρες που ο πρόεδρος των ΗΠΑ τοποθετεί το αριστερό του χέρι πάνω στο σημείο όπου έχει εμφανιστεί η μελανιά, ενώ τον φωτογραφίζουν οι κάμερες των δημοσιογράφων.

Η μελανιά και το μακιγιάζ στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ

Πολλοί έχουν παρατηρήσει μελανιές στα χέρια του 79χρονου προέδρου τους τελευταίους μήνες, μερικές φορές καλυμμένες από παχύ στρώμα μακιγιάζ.

Η μελανιά που κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της πίσω πλευράς της δεξιάς παλάμης του Τραμπ ήταν ορατή κατά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος στο Οβάλ Γραφείο το πρωί της Δευτέρας και αργότερα μέσα στην ημέρα κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζέι Μιουνγκ.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ φωτογραφήθηκε με μια μικρότερη μελανιά στο αριστερό του χέρι, λίγες μέρες μετά που την Παρασκευή είχε εμφανιστεί με ένα παχύ στρώμα μακιγιάζ στο πίσω μέρος της δεξιάς παλάμης του κατά την επίσκεψή του στο μουσείο People’s House στην Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ έχει εντοπιστεί με μελανιά στη δεξιά του παλάμη σε αρκετές περιπτώσεις τουλάχιστον από τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με το NBC News, συμπεριλαμβανομένων των Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου κατά την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στον Λευκό Οίκο.

Σε χειραψίες έχει αποδώσει ο Λευκός Οίκος τις μελανιές στα χέρια του Τραμπ

Αρχικά, ο Λευκός Οίκος απέδωσε τη μελανιά σε χειραψίες, επαναλαμβάνοντας ό,τι είπε ο Τραμπ στο Time για την φαινομενική τραυματισμένη περιοχή σε συνέντευξη τον Δεκέμβριο, λέγοντας στο περιοδικό: «είναι από το να χαιρετάω χιλιάδες ανθρώπους».

Εξηγώντας περαιτέρω τη μελανιά τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε επιστολή από τον ιατρό του προέδρου, Σον Μπαρμπαμπέλα, που ανέφερε ότι η μελανιά «συμβαδίζει με ήπιο ερεθισμό μαλακών ιστών από συχνές χειραψίες και τη χρήση ασπιρίνης, η οποία λαμβάνεται ως μέρος ενός τυπικού προληπτικού καρδιολογικού προγράμματος».

Η επιστολή αποκάλυψε ότι ο Τραμπ διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια «καλοήθης και κοινή κατάσταση, ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 70 ετών», σύμφωνα με τον Μπαρμπαμπέλα, αλλά οι εξετάσεις έδειξαν ότι «δεν υπήρχε ένδειξη θρόμβωσης εν τω βάθει φλεβών (DVT) ή αρτηριακής νόσου».

Ο Τραμπ έχει επίσης φωτογραφηθεί με πρησμένους αστραγάλους κατά τη δεύτερη θητεία του, και ο Μπαρμπαμπέλα ανέφερε στην επιστολή του ότι «ο Τραμπ παρατήρησε ήπιο πρήξιμο στα κάτω άκρα» και «από υπερβολική προσοχή, το ζήτημα αυτό αξιολογήθηκε σχολαστικά από την Ιατρική Μονάδα του Λευκού Οίκου».