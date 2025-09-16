Με μια κινηματογραφική καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερα από 60 χρόνια, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ άφησε το σημάδι του στο Χόλιγουντ με κλασικές ταινίες όπως τα Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting και All the President’s Men.

Κέρδισε ένα Όσκαρ για το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1980 με το Ordinary People, ενώ είχε μία υποψηφιότητα στην καριέρα του ως ηθοποιού.

Το 2018, πρωταγωνίστησε στο The Old Man and the Gun, που τότε δήλωνε ότι θα ήταν η τελευταία του ταινία. Ο Ρέντφορντ ήταν 81 ετών όταν γύρισε την ταινία, στην οποία υποδύθηκε τον Φόρεστ Τάκερ, έναν εγκληματία και ειδικό στις αποδράσεις από φυλακές.

«Για μένα αυτός ήταν ένας θαυμάσιος χαρακτήρας για να παίξω σε αυτό το σημείο της ζωής μου», δήλωσε ο Ρέντφορντ για τον Τάκερ.

Ο θρυλικός ηθοποιός και σκηνοθέτης πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου, στο σπίτι του στη Γιούτα, σε ηλικία 89 ετών.

Η ανακοίνωση του Ρόμπερτ Ρέντφορντ για την απόσυρσή του από την ηθοποιία

«Ποτέ μη λες ποτέ, αλλά ουσιαστικά αποφάσισα ότι αυτό ήταν για μένα όσον αφορά στην υποκριτική, και θα κινηθώ προς τη συνταξιοδότηση μετά από αυτό, γιατί το κάνω από 21 χρονών», είπε ο Ρέντφορντ μιλώντας στο περιοδικό Entertainment Weekly, όταν ανακοίνωσε την απόσυρσή του, και πρόσθεσε: «Σκέφτηκα, εντάξει, αρκετά. Και γιατί να μη φύγω με κάτι που είναι πολύ αισιόδοξο και θετικό;».

Ο τελευταίος ρόλος του Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν μια εμφάνιση-έκπληξη στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν της τηλεοπτικής σειράς Dark Winds, το 2025 όπου αυτός και ο Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν υποδύθηκαν δύο κρατούμενους που παίζουν σκάκι σε ένα κελί φυλακής. Αυτή η εμφάνιση, η οποία γυρίστηκε σε κλειστό πλατό κατόπιν αιτήματος του Ρέντφορντ, σηματοδότησε την πρώτη του μετά από έξι χρόνια.

Επιπλέον, έχει εμφανιστεί ως αφηγητής σε μερικές ταινίες, όπως το 2018 στο Buttons: A Christmas Tale. Επίσης, έδωσε φωνή στον Λόκια, ένα δελφίνι, στην κωμική ανθολογία Omniboat: A Fast Boat Fantasia του 2020. Όσον αφορά όμως την υποκριτική στη μεγάλη οθόνη, εμφανίστηκε σε ένα blockbuster της Marvel το 2019, που κατέληξε να είναι ο τελευταίος του ρόλος σε ταινία live-action (όχι κινούμενα σχέδια).

Από τότε, αρχειακό υλικό με τον Ρέντφορντ εμφανίστηκε και στην αρχή της σειράς του Disney+, Loki, το 2021. Το 2019, η τηλεοπτική σειρά Watchmen παρουσίασε επίσης τη μορφή του Ρέντφορντ ως Πρόεδρο Ρέντφορντ στο πρώτο της επεισόδιο.