Πέθανε στα 89 του χρόνια ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο γοητευτικός πρωταγωνιστής και βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης. Υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής περιβαλλοντικών σκοπών και θεμελιωτής του ανεξάρτητου κινηματογραφικού κινήματος γύρω από το Sundance.

Ο θάνατός του ήρθε τα ξημερώματα της Τρίτης στο σπίτι του στη Γιούτα, στα βουνά έξω από το Provo. Ανακοινώθηκε με δήλωση της Σίντι Μπέργκερ, διευθύνουσας συμβούλου της εταιρείας δημοσίων σχέσεων Rogers & Cowan PMK. Όπως ανέφερε, πέθανε στον ύπνο του, χωρίς όμως να δοθεί συγκεκριμένη αιτία.

Ο Ρέντφορντ απαιτούσε οι ταινίες του να έχουν πολιτισμικό βάρος, πραγματευόμενες συχνά σοβαρά ζητήματα, όπως η πολιτική διαφθορά.

Ποιος ήταν ο θρυλικός σκηνοθέτης και ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Έχει κερδίσει δύο βραβεία Όσκαρ ως σκηνοθέτης: το πρώτο (1980) για τη σκηνοθεσία της ταινίας Συνηθισμένοι άνθρωποι (Ordinary People) και το δεύτερο (2002) για τη συνολική του προσφορά στον χώρο του κινηματογράφου.

Ο Ρέντφορντ ήταν είδωλο της μεγάλης οθόνης και, στην ακμή της φήμης του τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, είχε παγκόσμια αναγνώριση τόσο ως ηθοποιός όσο και ως σύμβολο του σεξ, με τα ξανθά μαλλιά του, το χαμόγελο που μαγνήτιζε και τους ρόλους του απέναντι σε σταρ όπως η Τζέιν Φόντα και η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ.

Γεννημένος το 1936 στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, μετακόμισε τη δεκαετία του ’50 στη Νέα Υόρκη με την ελπίδα να γίνει ζωγράφος, αλλά τελικά τον τράβηξε η υποκριτική. Το 1967 είχε τη μεγάλη του κινηματογραφική επιτυχία με έναν ρόλο σε ρομαντική κωμωδία, παίζοντας με την Τζέιν Φόντα στο Barefoot in the Park.

Η μοναδική υποψηφιότητα για Όσκαρ σε ρόλο ηθοποιού – Ποιες ήταν οι αγαπημένες του ταινίες της καριέρας του

Στην πορεία μιας καριέρας έξι δεκαετιών, ο Ρέντφορντ συμμετείχε σε περισσότερες από 50 ταινίες. Είπε ότι οι δύο αγαπημένες του ήταν οι συνεργασίες του με τον Πολ Νιούμαν: Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) και The Sting (1973).

Ο Ρέντφορντ ήταν 32 ετών όταν πρωταγωνίστησε στην πρώτη, υποδυόμενος τον Sundance Kid, σε ρόλο που θα γινόταν ο πιο διάσημος της καριέρας του.

Το The Sting, στο οποίο ο Ρέντφορντ υποδύθηκε έναν απατεώνα, κυκλοφόρησε τέσσερα χρόνια αργότερα. Του χάρισε την μοναδική υποψηφιότητά του για Όσκαρ ερμηνείας, ενώ η ταινία κέρδισε επτά βραβεία, αλλά ο Ρέντφορντ έχασε από τον Τζακ Λέμον για το Save the Tiger.

Άλλα σημαντικά σημεία της υποκριτικής του πορείας περιλαμβάνουν την ερμηνεία του ως σκιέρ στο Downhill Racer (1969), ως νεαρού υποψήφιου Δημοκρατικού στο The Candidate (1972) και ως ερευνητικού δημοσιογράφου στο πολιτικό δράμα All the President’s Men (1976).

Η τελευταία ταινία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Το 1980 έκανε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του με το Ordinary People, που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας –ο ίδιος απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Συνέχισε να σκηνοθετεί ταινίες όπως A River Runs Through It (1992), Quiz Show (1994), The Legend of Bagger Vance (1998), Lions for Lambs (2007), The Conspirator (2010) και The Company You Keep (2012), συνεργαζόμενος με μεγάλα ονόματα όπως οι Μέριλ Στριπ, Σκάρλετ Γιόχανσον, Γουιλ Σμιθ, Ματ Ντέιμον και Σαρλίζ Θερόν.

Το 2002 έλαβε το Τιμητικό Βραβείο της Ακαδημίας ως «ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, δημιουργός του Sundance, έμπνευση για ανεξάρτητους και καινοτόμους κινηματογραφιστές σε όλο τον κόσμο». Επίσης ίδρυσε το Sundance Institute, τα Sundance Cinemas, το Sundance Catalog και το Sundance Channel.

Το 2018, ο Ρέντφορντ ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από την υποκριτική μετά την κυκλοφορία της τελευταίας του ταινίας The Old Man and The Gun.

Ο 81χρονος τότε δήλωσε στο Entertainment Weekly: «Ποτέ μην λες ποτέ, αλλά κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα είναι το τέλος για μένα ως ηθοποιό. Θα στραφώ προς τη συνταξιοδότηση μετά από αυτό, γιατί το κάνω από τα 21 μου. Σκέφτηκα, εντάξει, φτάνει. Και γιατί να μην φύγω με κάτι πολύ θετικό;»

Ο Ρέντφορντ παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο, Λόλα βαν Βάγκενεν, το 1958. Το ζευγάρι απέκτησε τέσσερα παιδιά: Σκοτ, Σάνα, Ντέιβιντ και Έιμι. Ο Σκοτ πέθανε σε ηλικία μόλις 10 εβδομάδων από το σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου. Πιστεύεται ότι χώρισαν το 1985.

Τη δεκαετία του ’90 γνώρισε τη Σίμπιλ Σαγκάρς, που μετακόμισε μαζί του στο σπίτι του στο Sundance, και παντρεύτηκαν το 2009. Είχε επτά εγγόνια.