Ένα απρόσμενο περιστατικό σε γάμο έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο διαδίκτυο, καθώς μία καλεσμένη βρέθηκε στο στόχαστρο της μητέρας του γαμπρού, επειδή έφερε μαζί της δικό της φαγητό για λόγους υγείας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η 36χρονη γυναίκα μοιράστηκε την εμπειρία της στο Reddit, εξηγώντας πως ανυπομονούσε να παρευρεθεί στον γάμο μίας φίλης της από το πανεπιστήμιο, αλλά γνώριζε ότι θα έπρεπε να λάβει μέτρα λόγω μίας ιατρικής της κατάστασης. Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να καταναλώσει γλουτένη ή γαλακτοκομικά. «Δεν είναι διατροφική μόδα ή προτίμηση, αρρωσταίνω πολύ αν τα φάω», έγραψε, διευκρινίζοντας ότι είχε ενημερώσει εγκαίρως για τις ανάγκες της στην πρόσκληση.

Η νύφη, ωστόσο, τής ξεκαθάρισε ότι το κέντρο δεξιώσεων δεν μπορούσε να εγγυηθεί πλήρη αποφυγή επιμόλυνσης. «Ελπίζω να είσαι εντάξει με σαλάτα και φρούτα», της είπε χαρακτηριστικά. Η καλεσμένη αποφάσισε να μην προκαλέσει προβλήματα και, για να αποφύγει τυχόν αδιαθεσία, ετοίμασε ένα μικρό δοχείο με ψητό κοτόπουλο και ρύζι. «Δεν έκανα φασαρία, δεν έφερα φαγητό με μυρωδιές και δεν πήρα τίποτα από το τραπέζι του γάμου», τόνισε.

Όταν σερβιρίστηκε το δείπνο, εκείνη βγήκε διακριτικά για πέντε λεπτά, έφαγε το γεύμα της και επέστρεψε. Όμως η μητέρα του γαμπρού την εντόπισε και αντέδρασε έντονα. «Με κατηγόρησε ότι ντροπιάζω την οικογένεια», ανέφερε η καλεσμένη. Η γυναίκα είπε επίσης ότι η πεθερά την κακολόγησε σε άλλους καλεσμένους, υποστηρίζοντας πως «έδειχνε ασέβεια στο catering» και «έκανε το ζευγάρι να φαίνεται φτηνό».

Σε ευθεία αντιπαράθεση, η μητέρα του γαμπρού την κατηγόρησε ότι έμοιαζε «σαν άστεγη» επειδή έτρωγε καθ’ οδόν προς την τουαλέτα και τη συμβούλεψε: «Έπρεπε να είχες φάει πριν τον γάμο, αν σε ανησυχούσε τόσο αυτό». Παρά τις εξηγήσεις για το ιατρικό της πρόβλημα, εκείνη φέρεται να χαρακτήρισε «εγωιστική» την πράξη της την ημέρα του γάμου. «Ο γάμος είναι για το ζευγάρι, όχι για τις διατροφικές σου ανάγκες», της είπε.

Ορισμένοι κοινοί φίλοι συμφώνησαν με την πεθερά, χαρακτηρίζοντας την κίνησή της «αστεία» και «προσβλητική». Ωστόσο, η πλειονότητα των σχολιαστών στο Reddit τάχθηκαν υπέρ της γυναίκας. «Φρόντισες τις ανάγκες σου», σχολίασε ένας χρήστης. «Είναι πιο σεβαστό να φας κάτι που σε αρρωσταίνει; Όχι, φυσικά», έγραψε ένας άλλος.

Κάποιοι κατηγόρησαν τη μητέρα του γαμπρού ότι «έψαχνε αφορμή για καβγά εκεί που δεν υπήρχε». Ένας σχολιαστής μάλιστα προειδοποίησε: «Αν ήμουν η νύφη, θα παρακολουθούσα την πεθερά πολύ προσεκτικά. Το γεγονός ότι επιτέθηκε σε φίλη της νύφης μπορεί να είναι σημάδι μελλοντικών προβλημάτων».

Άλλοι στάθηκαν και στη στάση της νύφης, λέγοντας ότι έπρεπε να δείξει μεγαλύτερη κατανόηση. «Ναι, η νύφη δεν έδειξε να την νοιάζει ιδιαίτερα αν η φίλη της θα είχε φαγητό. Παίρνει κι εκείνη μερικά αρνητικά σχόλια από μένα», έγραψε ένας χρήστης.

Η ιστορία πυροδότησε μεγάλη συζήτηση γύρω από το πώς οι καλεσμένοι με σοβαρούς διατροφικούς περιορισμούς πρέπει να αντιμετωπίζονται σε κοινωνικές εκδηλώσεις.