Ένα εκπληκτικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πορτογαλία, όταν ένα κοπάδι από όρκες (φάλαινες δολοφόνοι) συγκρούστηκε επανειλημμένα και βύθισε ένα γιοτ γεμάτο τουρίστες.

Το σκάφος έπλεε κοντά στην παραλία Fonte da Telha το Σάββατο, όταν σημειώθηκε το ατύχημα. Βίντεο δείχνει αρκετές όρκες να καταδιώκουν το γιοτ πριν αρχίσουν να συγκρούονται βίαια με αυτό, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες, ενώ κάποιος φωνάζει «Ω Θεέ μου». Το σκάφος ταλαντεύεται επικίνδυνα προτού βυθιστεί αργά.

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Ναυτιλίας, το ιστιοπλοϊκό ανήκε στο κλαμπ Nautic Squad και μετέφερε πέντε άτομα. Ένα δεύτερο ψυχαγωγικό σκάφος, βορειότερα κοντά στο Cascais, μετέφερε τέσσερα άτομα και χρειάστηκε επίσης βοήθεια μετά από συνάντηση με την ίδια ομάδα από όρκες.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι συνολικά εννέα επιβαίνοντες στα δύο σκάφη διασώθηκαν από κοντινά τουριστικά σκάφη πριν φτάσουν οι επίσημοι ναυαγοσώστες. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλοι ήταν καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε ιατρική βοήθεια.

Ο Μπερνάρντο Κεϊρόζ, διευθυντής του Mercedes-Benz Oceanic Lounge, δήλωσε ότι το σκάφος του βρισκόταν σε εκδρομή για παρατήρηση δελφινιών όταν εντόπισε τις ακανόνιστες κινήσεις του σκάφους που βρισκόταν σε κίνδυνο. Καθώς πλησίαζαν, είδαν τέσσερις όρκες να κυκλώνουν το σκάφος και κατέγραψαν το περιστατικό.

Οι μαρτυρίες διαφέρουν όσον αφορά την κλίμακα της επίθεσης. Κάποιοι ανέφεραν ότι είδαν ένα κοπάδι από τέσσερις όρκες, ενώ άλλος καπετάνιος δήλωσε ότι μία φάλαινα χτύπησε το πηδάλιο δύο ή τρεις φορές, προκαλώντας ρωγμές που επέτρεψαν τη διείσδυση νερού.

Από το 2019, οι όρκες έχουν επανειλημμένα στοχοποιήσει σκάφη στην περιοχή, συνήθως χτυπώντας το πηδάλιο. Μεταξύ 2020 και 2023, σημειώθηκαν περίπου 500 επιθέσεις.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, αλλά το 20% των σκαφών υπέστησαν ζημιές και αρκετά χάθηκαν.

Το περιστατικό έρχεται μετά από προειδοποιήσεις προς ναυτικούς να μην βγουν στη θάλασσα τον προηγούμενο μήνα, λόγω πρόσφατων τρομακτικών επιθέσεων από όρκες κατά μήκος της ισπανικής ακτής. Η ακτοφυλακή συμβούλεψε τους ναυτικούς στη Γαλικία να παραμείνουν στο λιμάνι, μετά από αναφορές για φάλαινες που χτυπούσαν τα πηδάλια σκαφών σε πολύ ρηχότερα νερά από το συνηθισμένο.