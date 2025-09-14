Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) αναδεικνύεται ισχυρότερη δύναμη στις τοπικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος από το Ινστιτούτο Infratest-dimap.

Σε κρατιδιακό επίπεδο, το CDU συγκεντρώνει ποσοστό 34% (-0,3 από τις προηγούμενες κρατιδιακές εκλογές), ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ακολουθεί με 22,5% (-1,8).

Και για τα δύο κόμματα, πρόκειται για το χειρότερο αποτέλεσμα που έχουν καταγράψει στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία από την ίδρυση του κρατιδίου το 1946.

Οι πρώτες προβλέψεις της εταιρείας infratest dimap για το τηλεοπτικό δίκτυο ARD, μετά το κλείσιμο της κάλπης για τις εκλογές σε δήμους, περιφέρειες και δημαρχίες στη δυτική πολιτεία Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, δείχνουν ότι το κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) τριπλασίασε σχεδόν τα ποσοστά του, φτάνοντας στο 16,5% από 5,3% το 2020.

Το μεταναστευτικό αποτελεί βασική προτεραιότητα για το εθνικιστικό AfD, το οποίο προσπαθεί να επεκτείνει την επιρροή του από τα ανατολικά του παραδοσιακά του προπύργια και στη δυτική Γερμανία.

«Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία για εμάς», δήλωσε ο συμπρόεδρος της AfD, Τίνο Χρουπάλα, στην πλατφόρμα X (Twitter). «Είμαστε ένα λαϊκό κόμμα και έχουμε μεγάλη ευθύνη για τη Γερμανία».

Οι Πράσινοι υπέστησαν βαριές απώλειες, πέφτοντας στο 11,5% μετά από ένα ρεκόρ 20% στις τελευταίες τοπικές εκλογές.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της INSA το Σαββατοκύριακο, οι Χριστιανοδημοκράτες του Μερτς έπεσαν κατά μία μονάδα και βρίσκονται πλέον στο ίδιο ποσοστό με την AfD, στο 25% σε εθνικό επίπεδο, ενώ το SPD έρχεται τρίτο με 14%.

Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται τη Δευτέρα.

Η κρισιμότητα των συγκεκριμένων εκλογών

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας με 18 εκατομμύρια κατοίκους και το πλουσιότερο της χώρας, θεωρείται συχνά «βαρόμετρο» των τάσεων για το σύνολο της ομοσπονδίας. Στους 396 δήμους και τις 31 περιφέρειές της έχουν δικαίωμα ψήφου 13,7 εκατομμύρια πολίτες άνω των 16 ετών, μεταξύ των οποίων και πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε δήμο του κρατιδίου τουλάχιστον 16 ημέρες πριν από τις εκλογές.

Αποτελεί παραδοσιακά βαρόμετρο όχι μόνο για την εκλογική τάση στην παλιά δυτική Γερμανία αλλά συνολικά για την κυβέρνηση.

Για τον Χριστιανοδημοκράτη καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος κατάγεται από τη Β. Ρηνανία-Βεστφαλία, ήταν ένα πρώτο τεστ για τη διακυβέρνησή του, μιας και είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση στη Γερμανία μετά την ανάληψη της εξουσίας. Είναι ένα στοίχημα που έχει θέσει άλλωστε ο ίδιος δημόσια, ενώ το τελευταίο διάστημα είχε δώσει το «παρών» σε πολλές τοπικές προεκλογικές εκδηλώσεις για να στηρίξει τους υποψηφίους του κόμματός του αλλά και για βελτιώσει την εικόνα του, την ώρα που η δημοφιλία του κινείται σε χαμηλά επίπεδα.

«Δεν πρόκειται απλώς για τοπικές εκλογές. Το γεγονός ότι έχουν εθνική πολιτική σημασία είναι αναμφισβήτητο», τόνισε στη Ραδιοτηλεόραση Βορειοδυτικής Γερμανίας WDR ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο πανεπιστήμιο του Μπόχουμ Όλιβερ Λέμπκε.

Ο ίδιος ο καγκελάριος Μερτς παραδέχθηκε πρόσφατα ότι θα εξετάσει πολύ προσεκτικά την κατάσταση που θα προκύψει από τις εκλογές και δήλωσε αποφασισμένος να αγωνιστεί πολύ σκληρά «για τα σωστά θέματα και για την κατεύθυνση του κρατιδίου». Προέβλεψε μάλιστα ότι το κόμμα του, το CDU, θα παραμείνει πρώτη δύναμη στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, όπως συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες.