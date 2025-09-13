Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγρυπνίας στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, του 31χρονου πολιτικού ακτιβιστή που δολοφονήθηκε την Τετάρτη σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε το περιστατικό.

Ο καυγάς σημειώθηκε μπροστά από το Καπιτώλιο της Πολιτείας του Άινταχο, στο Μπόιζι, σύμφωνα με τοπικά ρεπορτάζ.

Ένας άνδρας με λευκό μπλουζάκι και πολύχρωμο σακίδιο φέρεται να φώναξε «F— Charlie Kirk» μέσα στο πλήθος, ενώ βρισκόταν πάνω σε ποδήλατο, προκαλώντας την οργή των παρευρισκόμενων.

Η αστυνομία αργότερα τον ταυτοποίησε ως τον 41χρονο Τέρι Γουίλσον, ακτιβιστή του κινήματος Black Lives Matter, σύμφωνα με το τοπικό κανάλι KIVI.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο 51χρονος Αλφόνσο Αγιάλα έβρισε Γουίλσον, με αποτέλεσμα να έρθουν στα χέρια, σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο. Καθώς μέρος του πλήθους φώναζε «USA! USA!» και άλλοι παρακαλούσαν να σταματήσουν, ο Γουίλσον φαίνεται να πέφτει στο έδαφος, να δέχεται κλωτσιές και χτυπήματα, πριν σηκωθεί και αντεπιτεθεί με γροθιές.

Το βίντεο δείχνει ότι η συμπλοκή συνεχίστηκε μέχρι που επενέβη η αστυνομία και άλλοι παρευρισκόμενοι. Στη συνέχεια, ο Γουίλσον φαίνεται να περνά τον δρόμο βρίζοντας το πλήθος και φωνάζοντας «free speech!». Μια γυναίκα ακούγεται να του απαντά: «Φύγε από εδώ!».

Η αστυνομία τελικά συνέλαβε τόσο τον Γουίλσον όσο και τον Αγιάλα, σύμφωνα με το KIVI.

Κατά τη σύλληψη του Γουίλσον, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του ένα όπλο και μικροποσότητα μαριχουάνας, όπως ανέφερε το τοπικό μέσο. Ο ίδιος αντιμετωπίζει κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα για διατάραξη κοινής ειρήνης, οπλοκατοχή υπό την επήρεια ουσιών και κατοχή μαριχουάνας. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για φροντίδα πριν προφυλακιστεί στις φυλακές της κομητείας Άντα.

Another video of the instigator Terry Wilson, disrupting the candlelight vigil for Charlie Kirk in Boise. He was screaming obscenities, "F*** Charlie Kirk" at mourners and egging them on to fight. Moments later, a fight broke out, and Terry got his ass handed to him. pic.twitter.com/Hkys3xcScR — Idaho Liberty Dogs (@IDLibertyDogs) September 11, 2025

Ο Αγιάλα κρατείται επίσης στις ίδιες φυλακές με κατηγορία πλημμελήματος για διατάραξη κοινής ειρήνης.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Μπόιζι (BPD) δήλωσε την επόμενη ημέρα ότι η ασφάλεια παραμένει η κορυφαία προτεραιότητά του, καθώς η τοπική κοινωνία συμμετέχει σε εκδηλώσεις μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου αλλά και για τον Κερκ. «Υπό το φως των γεγονότων στη Γιούτα και της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, οι αστυνομικοί μας συνεργάζονται ενεργά με τους διοργανωτές για να διασφαλίσουν ασφαλή περιβάλλοντα για όλους τους συμμετέχοντες. Η δημόσια ασφάλεια παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας».

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο Γουίλσον έχει ιστορικό ακτιβισμού και προηγούμενες συλλήψεις. Το 2021 συνελήφθη επειδή βεβήλωσε το άγαλμα του Λίνκολν στο πάρκο Julia Davis, το οποίο κάλυψε με μπογιά και περιττώματα, ενώ τοποθέτησε και αυτοσχέδιες πινακίδες. Του επιβλήθηκαν 32 ώρες κοινωνικής εργασίας και πρόστιμο 91,96 δολαρίων προς την πόλη.

Το BPD δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από το Fox News Digital.