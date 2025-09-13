«Δεν υπάρχει κίνδυνος για την πρόκληση τσουνάμι», έπειτα από τον σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησε νωρίς το πρωί του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου την ανατολική ακτή της ρωσικής χερσονήσου Καμτσάτκα, σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC), της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.

Το ίδιο Κέντρο, νωρίτερα, είχε εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι, με τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Σημειώνεται ότι το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) είχε προηγουμένως εκτιμήσει το μέγεθος του σεισμού στα 7,1 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Reuters.

Στην Ιαπωνία, η οποία βρίσκεται νοτιοδυτικά της Καμτσάτκα, δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NHK, που επικαλέστηκε την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).

Πηγή: ΑΠΕ