Σε μια ιστορική απόφαση που σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αγορά οπλικών συστημάτων στην ιστορία της, η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε ότι θα προμηθευτεί ευρωπαϊκά συστήματα αεράμυνας αξίας 58 δισεκατομμυρίων κορωνών Δανίας (περίπου 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ).

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή, η οποία κορυφώθηκε με την πρόσφατη παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones.

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρόελς Λουντ Πούουλσεν, σε συνέντευξη Τύπου σημείωσε ότι «η κατάσταση ασφαλείας έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο». Πολλές χώρες της περιοχής, όπως είπε, παρακολούθησαν με ανησυχία τα γεγονότα στην Πολωνία — για τη Δανία αποτελεί υπενθύμιση πως δεν υπάρχουν περιθώρια για μικροπολιτικές αναβολές όταν πρόκειται για την προστασία των πολιτών.

Τι θα περιλαμβάνει η προμήθεια και γιατί έγινε τώρα

Η δανική κυβέρνηση σκοπεύει να αποκτήσει οκτώ συνολικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωρίζει το SAMP/T — ένα σύστημα μεγάλης εμβέλειας και πανευρωπαϊκού σχεδιασμού, που κατασκευάζεται από κοινοπρακτικό σχήμα κινήσεων (Eurosam) με συμμετοχή μεταξύ άλλων της MBDA Γαλλίας & Ιταλίας και της Thales. Παράλληλα, θα ενσωματωθούν στη δύναμη και συστήματα μέσου βεληνεκούς από χώρες όπως η Νορβηγία, η Γερμανία ή η Γαλλία.

Ο επικεφαλής των προμηθειών άμυνας της Δανίας, Περ Πούγκολμ Όλσεν, υπογράμμισε ότι η επιλογή ευρωπαϊκών λύσεων δεν είναι απλά θέμα γεωπολιτικής ταυτότητας, αλλά πρακτικότητα: τα συστήματα αυτά μπορούν να παραδοθούν γρηγορότερα και με μικρότερο κόστος σε σύγκριση με αντιστοίχες αμερικανικές προτάσεις, όπως το σύστημα Patriot.

Η αφορμή: παραβίαση των συνόρων της Πολωνίας με drones

Τα γεγονότα που πυροδότησαν αυτή την αποφασιστική κίνηση της Δανίας συνέβησαν στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια μιας μαζικής ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Πάνω από δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη —τουλάχιστον 19 σύμφωνα με αναφορές— διέρρηξαν τον ουρανό της Πολωνίας, με μαχητικά του ΝΑΤΟ να επιχειρούν για πρώτη φορά να τα αναχαιτίσουν. Συντρίμμια από 17 από αυτά βρέθηκαν στην Πολωνία, ενώ ένα drone προκάλεσε ζημιές σε κατοικία στο χωριό Βιρίκι, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.