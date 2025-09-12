Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, πρόκειται να επισκεφθεί σήμερα την Ουάσιγκτον, όπου αναμένεται να συζητήσει τον ισραηλινό βομβαρδισμό στο Κατάρ και την κατάσταση των έμμεσων συνομιλιών με τη Χαμάς για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η συνέχεια των οποίων παραμένει αβέβαιη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico.

Αναμένεται να έχει συναντήσεις με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται πηγή ενήμερη σχετικά.