Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η απόφασή του να στοχεύσει την αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο έδαφος του Κατάρ «δεν ήταν σοφή», όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Wall Street Journal που δημοσιεύτηκε χθες Τετάρτη.

Επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση Τραμπ, η εφημερίδα κάνει λόγο για τεταμένη συνομιλία των δυο ανδρών προχθές, λίγη ώρα μετά τον αεροπορικό βομβαρδισμό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου απάντησε πως είχε πολύ στενά χρονικά περιθώρια για το πλήγμα κι αποφάσισε να αδράξει την ευκαιρία. Δεύτερη συνδιάλεξη των δυο ανδρών μερικές ώρες αργότερα ήταν κάπως πιο εγκάρδια, με τον ρεπουμπλικάνο να ρωτά αν η επιδρομή ήταν επιτυχής, πάντα κατά τις πληροφορίες της Τζέρναλ.