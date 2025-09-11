Ουκρανικό drone της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (HUR) χτύπησε ένα σκάφος πολλαπλών χρήσεων του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας ανοιχτά του Νοβοροσίσκ στις 10 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Το πλοίο τύπου Project MPSV07 εντοπίστηκε και επλήγη ενώ πραγματοποιούσε αναγνώριση και περιπολία στον Κόλπο του Νοβοροσίσκ, κοντά στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας, όπου εδρεύει σήμερα ο Στόλος της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με την HUR.

Η υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα ασπρόμαυρο βίντεο που δείχνει drone εγχώριας παραγωγής να χτυπά τη γέφυρα του πλοίου.

«Ως αποτέλεσμα του πλήγματος, καταστράφηκαν τα συστήματα ηλεκτρονικών πληροφοριών του ρωσικού σκάφους, το πλοίο τέθηκε εκτός λειτουργίας και στάλθηκε για δαπανηρές επισκευές», ανέφερε η HUR στη δήλωσή της στις 11 Σεπτεμβρίου.

Το στοχευμένο πλοίο, με εκτιμώμενη αξία 60 εκατομμύρια δολάρια, τέθηκε σε υπηρεσία το 2015, ενώ η HUR δεν αναφέρει το όνομά του.

Ukraine’s military intelligence (HUR) has struck the Russian Black Sea Fleet vessel MPSV07 near Novorossiysk.



The $60 million ship, commissioned in 2015, is one of only four of its kind in Russia’s navy. pic.twitter.com/G2vwhmAXIS — KyivPost (@KyivPost) September 11, 2025

Η ουκρανική υπηρεσία σημειώνει ότι η Ρωσία διαθέτει τέσσερα πλοία αυτού του τύπου, αν και ανοικτές πηγές καταγράφουν πέντε επιχειρησιακά πολυλειτουργικά πλοία διάσωσης Project MPSV07, ενώ ένα έκτο φέρεται να βρίσκεται υπό ναυπήγηση.

Ένα από αυτά είναι το Spasatel Demidov, που παραδόθηκε το 2015 και είναι καταχωρημένο στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ. Σύμφωνα με υπηρεσίες θαλάσσιας παρακολούθησης, η τελευταία καταγεγραμμένη θέση του ήταν πριν από 77 ημέρες, βόρεια της ρωσικής Χερσονήσου Κόλα, στη Θάλασσα Μπάρεντς.

Εκπρόσωπος της HUR δήλωσε στην Kyiv Independent ότι το όνομα του στοχευμένου σκάφους είναι υπό εξακρίβωση.

Το Project MPSV07 είναι εξοπλισμένο με συστήματα κατάδυσης, τηλεχειριζόμενα οχήματα, σόναρ πλευρικής σάρωσης και ηλεκτρονικό εξοπλισμό πληροφοριών. Η ισχύς του φτάνει τα 4 μεγαβάτ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιθεώρηση του βυθού, σύμφωνα με την HUR.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ειδικές δυνάμεις της HUR έχουν εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά στρατιωτικά μέσα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της κατεχόμενης Κριμαίας. Πιο πρόσφατα, στις 9 Σεπτεμβρίου, η υπηρεσία ανέφερε ότι χτυπήθηκαν δύο ραντάρ του ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας στη χερσόνησο.