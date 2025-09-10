Σοκαρισμένη είναι η Κολομβία από την άγρια δολοφονία ενός αξιωματούχου σε καφέ, ο οποίος έπεσε νεκρός ανάμεσα σε πλήθος κόσμου, καθώς παρακολουθούσε τον αγώνα της Εθνικής Κολομβίας κόντρα στη Βενεζουέλα.

Θύμα είναι ο José Dorian Jiménez γραμματέας της τοπικής κυβέρνησης στην περιοχή Pradera, έγραψε η ιστοσελίδα swissinfo.ch.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, εμφανίστηκαν ξαφνικά ένοπλοι και άνοιξαν πυρ εναντίον του, ενώ υπήρχε κόσμος γύρω του.

Ως αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο αξιωματούχος, ενώ σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται ότι οι σφαίρες πέτυχαν και μια γυναίκα δίπλα του. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει αν είχαν σχέση ή αν ήταν παράπλευρη απώλεια των δραστών, ενώ άγνωστη είναι και η κατάσταση της υγείας της.

Οι αρχές πιστεύουν ότι η δολοφονία οργανώθηκε από καρτέλ ναρκωτικών, καθώς η χώρα μαστίζεται από την ένοπλη βία τέτοιων ομάδων, οι οποίες δολοφονούν πολλές φορές αξιωματούχους, αλλά σπάνια σε κοινή θέα.

Ακολουθεί πολύ σκληρό βίντεο από τη δολοφονία του Κολομβιανού αξιωματούχου. Προσοχή, σκληρές εικόνες: