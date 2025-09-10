Αρχές του Οχάιο έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από κάμερα σώματος αστυνομικού, που καταγράφει μια μητέρα Άμις να κάνει ανατριχιαστικές δηλώσεις μετά τον θάνατο του 4χρονου γιου της.

Όπως αναφέρει το People, η 40χρονη Ρουθ Μίλερ αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο, επίθεση και ενδοοικογενειακή βία, αφού φέρεται να έριξε στο ποτάμι τα τρία παιδιά της, στις 23 Αυγούστου, στην κομητεία Τουσκάρουας του Οχάιο. Τα δύο παιδιά επέζησαν, όμως λίγες ώρες αργότερα οι Αρχές βρήκαν νεκρούς τον σύζυγό της, Μάρκους Μίλερ, και τον μικρό Βίνσεν Μίλερ σε κοντινή αποβάθρα.

Στο βίντεο, η Ρουθ Μίλερ φαίνεται να λέει στους αστυνομικούς: «Τον πέταξα στη λίμνη και τον έδωσα στον Θεό. Είναι γλυκός, τον αγαπώ, τον έδωσα στον Θεό». Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι ο άντρας της «καταβροχθίστηκε από ένα ψάρι», ενώ ακουμπώντας έναν αστυνομικό στο χέρι είπε: «Είναι αληθινός, σε αγαπάει και έρχεται σύντομα», εννοώντας τον Θεό.

Η ίδια, μέσω του δικηγόρου της Ίαν Φρίντμαν, υποστηρίζει ότι πάσχει από σοβαρή ψυχική διαταραχή. «Ήταν προφανές πως τη στιγμή του τραγικού περιστατικού υπέφερε από ψυχική ασθένεια που την εμπόδιζε να αντιληφθεί το λάθος των πράξεών της», δήλωσε ο συνήγορος.

Στις 8 Σεπτεμβρίου η Ρουθ Μίλερ δήλωσε στο δικαστήριο αθώα λόγω τρέλας για όλες τις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση, φόνος, ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση ανηλίκων. Η οικογένεια, μέσα από αγγελία θανάτου, θυμάται τον μικρό Βίνσεν ως «ένα παιδί γλυκό και αθώο που φώτιζε το δωμάτιο όπου κι αν πήγαινε» και που θα λείψει βαθιά από τα αδέρφια του, τους παππούδες, τα ξαδέρφια, θείους και θείες του.