Ο στόλος για τη Γάζα γνωστοποίησε τη νύχτα της Δευτέρας 8/9 προς Τρίτη ότι πλοίο του «επλήγη», πιθανόν από drone, ανοιχτά της Τύνιδας, κάτι που διέψευσαν οι τυνησιακές αρχές, λέγοντας πως δεν εντόπισαν «κανένα» μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στην περιοχή.

Το σκάφος Familia Madeira, στο οποίο επέβαιναν μέλη της συντονιστικής επιτροπής του, «χτυπήθηκε, κατά τα φαινόμενα από drone, στα τυνησιακά ύδατα», ανέφερε ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) μέσω Telegram και Instagram, διαβεβαιώνοντας ότι έξι επιβαίνοντες, πλήρωμα και επιβάτες, είναι σώοι.

Αναφέρθηκε σε υλικές ζημιές και κατήγγειλε τις «επιθέσεις» με σκοπό να «εκτροχιαστεί η αποστολή».

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που μετέβη πολύ γρήγορα στο Σίντι Μπου Σαΐντ, κοντά στην Τύνιδα, είδε το σκάφος αυτό, πλαισιωμένο από άλλα, όμως δεν διακρινόταν φωτιά πουθενά πλέον.

Η τυνησιακή εθνική φρουρά αντέτεινε ότι δεν εντοπίστηκε «κανένα» μη επανδρωμένο εναέριο όχημα.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, εκδηλώθηκε φωτιά σε σωσίβια», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο Χουσέμ Εντίν Τζεμπάμπλι, εκπρόσωπος της εθνικής φρουράς της Τυνησίας.

Οι πληροφορίες που κάνουν λόγο περί παρουσίας drone είναι «ανυπόστατες», επέμεινε η εθνική φρουρά σε ανακοίνωσή της που δημοσιοποίησε μέσω Facebook, κάνοντας την εκτίμηση πως η φωτιά μπορεί να οφειλόταν σε αποτσίγαρο.

Ο Στόλος, διεθνής πρωτοβουλία με διακηρυγμένο στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας και να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια με πολιτικά πλοία, παραμένει ελλιμενισμένος στην Τυνησία.

Πηγή: ΑΠΕ