Μια συγκινητική στιγμή ανάμεσα σε έναν πατέρα και τον μικρό του γιο μετατράπηκε σε απρόσμενη σκηνή έντασης στο γήπεδο του LoanDepot Park στο Μαϊάμι, κατά τη διάρκεια του αγώνα Phillies-Marlins. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και έχει γίνει viral παγκοσμίως, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με χιλιάδες χρήστες να καταδικάζουν τη συμπεριφορά μιας φιλάθλου που διεκδίκησε επιθετικά μια μπάλα του αγώνα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο παίκτης των Phillies, Χάρισον Μπέιντερ, χτύπησε ένα εντυπωσιακό home run, στέλνοντας την μπάλα στις αριστερές εξέδρες. Ένας πατέρας, που καθόταν μερικές θέσεις πιο πέρα, κατάφερε να πιάσει την μπάλα και χωρίς δεύτερη σκέψη την πρόσφερε στον γιο του, Λίνκολν, ο οποίος γιόρταζε εκείνη την ημέρα τα γενέθλιά του. Στη συνέχεια πατέρας και γιος έκαναν μια τρυφερή αγκαλιά, δημιουργώντας μια από εκείνες τις μαγικές στιγμές που κάνουν το μπέιζμπολ τόσο ξεχωριστό, σύμφωνα με το news.

Ωστόσο, η χαρά τους κράτησε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Μια γυναίκα, η οποία φορούσε φανέλα των Phillies, όρμησε προς τον πατέρα, τον έπιασε από τους ώμους και άρχισε να φωνάζει: «Ήταν δική μου. Μου την πήρες. Ήταν στα χέρια μου!»

Όπως αποδείχτηκε από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, δεν είναι σαφές αν η μπάλα βρέθηκε στα χέρια της, αφού αρκετοί φίλαθλοι φάνηκαν να τη διεκδικούν την ίδια στιγμή. Παρ’ όλα αυτά, ο πατέρας -θέλοντας να λήξει την ένταση- της παρέδωσε τελικά την μπάλα και της υπέδειξε να επιστρέψει στη θέση της.

Η ιστορία, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε την επόμενη μέρα από τον Αμερικανό σχολιαστή, Κόλιν Ραγκ, δείχνει την ίδια γυναίκα να κατεβαίνει τις σκάλες της εξέδρας και να φωνάζει σε άλλον θεατή που φορούσε φανέλα της ομάδας Philadelphia Eagles. Το κοινό άρχισε να της φωνάζει, ενώ εκείνη, απτόητη, ύψωσε το μεσαίο της δάχτυλο προς το πλήθος.

Ο Ραγκ τη χαρακτήρισε «Karen» (σ.σ. πρόκειται για έναν όρο της αργκό που χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει μια γυναίκα που θεωρείται ότι έχει αλαζονικές ή υπερβολικές απαιτήσεις) και την περιέγραψε ως «εντελώς εκτός ελέγχου», ενώ τα social media «πήραν φωτιά»: «Απολύτως αηδιαστικό, δεν έχει κανένα δικαίωμα στην μπάλα ούτε σε τέτοια συμπεριφορά», σχολίασε ένας χρήστης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Είναι ενήλικη γυναίκα και φέρθηκε σαν παιδί. Απαράδεκτη», έγραψε άλλος.

«Hall of Fame Karen. Φρικτή συμπεριφορά», σχολίασε τρίτος.

«Απλώς προσπαθούσαμε αυτή την εβδομάδα να είναι αφιερωμένη στον Λίνκολν», δήλωσε ο πατέρας σύμφωνα με το people, αναφερόμενος στα 10α γενέθλια του γιου του. «Ένιωσα σαν υπερήρωας μπαμπάς, βάζοντας την μπάλα στο γάντι του και αγκαλιάζοντάς τον».

Παρότι παραδέχεται πως ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει ότι η γυναίκα κατέβηκε μέχρι εκεί «με τέτοιο τρόπο», εξήγησε πως αυτό που τον ενδιέφερε περισσότερο ήταν να δώσει το σωστό παράδειγμα στο παιδί του για το πώς εκτονώνεται μια δύσκολη κατάσταση. «Το να βάλω την μπάλα στο γάντι του και μετά να την πάρω πίσω… με διέλυσε», είπε.

Ευτυχώς, η ιστορία είχε ένα θετικό φινάλε. Μία εκπρόσωπος των Marlins επισκέφτηκε τον μικρό Λίνκολν στις κερκίδες, του ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους της ομάδας και του πρόσφερε ένα σακίδιο με συλλεκτικά δώρα: «Αυτό που έγινε πριν δεν ήταν σωστό. Οπότε φέραμε μερικά δώρα για να σου φτιάξουμε τη μέρα. Συγγνώμη, φίλε μου», του είπε χαρακτηριστικά.

«Καταλήξαμε να περάσουμε μια ωραία βραδιά χάρη σε καλούς ανθρώπους. Μακάρι να είχα την μπάλα για να τη βάλει στο δωμάτιό του δίπλα στο ρόπαλο… αλλά αν την είχα, ίσως να μην παίρναμε ποτέ το ρόπαλο. Οπότε, όλα πήγαν καλά», είπε ο πατέρας του Λίνκολν.

«Αν η γυναίκα αυτή εμφανιζόταν, ζητούσε συγγνώμη και του επέστρεφε την μπάλα, θα τη σεβόμουν. Ελπίζω αυτή η μπάλα να σημαίνει κάτι για εκείνη», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Το συμβάν έκλεισε με μια ακόμα συγκινητική κίνηση, καθώς μετά τη λήξη του αγώνα, ο Χάρισον Μπέιντερ συνάντησε τον μικρό Λίνκολν και του πρόσφερε ένα υπογεγραμμένο ρόπαλο – ένα δώρο που θα του μείνει αξέχαστο.