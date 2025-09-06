Κόσμος άρχισε το Σάββατο να αποτίει φόρο τιμής στον θρύλο της μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, καθώς η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο.

Εκατοντάδες άνθρωποι σχημάτισαν ουρές πριν από την έναρξη του προσκυνήματος στις 10:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας), το οποίο θα διαρκέσει δύο ημέρες, ενόψει της ιδιωτικής κηδείας που θα τελεστεί τη Δευτέρα για τον Ιταλό σχεδιαστή, ο οποίος πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 91 ετών.

BREAKING: The casket of Giorgio Armani has arrived in Milan. The legendary fashion designer's funeral will take place on Monday https://t.co/TC2ROCL7wW



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/fBBKpV29mn — Sky News (@SkyNews) September 6, 2025

Τι θα απογίνει η αυτοκρατορία μόδας που δημιούργησε ο Αρμάνι

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι δημιούργησε ένα από τα πιο γνωστά brand μόδας στον κόσμο τις τελευταίες πέντε δεκαετίες και ο θάνατός του αναπόφευκτα εγείρει ερωτήματα για το μέλλον μιας ιταλικής εταιρείας, την ανεξαρτησία της οποίας αγαπούσε τόσο.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν ο μοναδικός κύριος μέτοχος της εταιρείας που ίδρυσε με τον αείμνηστο συνεργάτη του Σέρτζιο Γκαλεότι τη δεκαετία του 1970 και την οποία έλεγχε αυστηρά -τόσο από δημιουργική όσο και από διαχειριστική άποψη- μέχρι το τέλος.

Δεν άφησε πίσω του παιδιά για να κληρονομήσουν την επιχείρηση, η οποία είχε σχετικά σταθερά έσοδα 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024, αλλά τα κέρδη της είχαν συρρικνωθεί εν μέσω μιας ευρείας ύφεσης στον κλάδο. Παρά την επιβράδυνση, η εταιρεία παραμένει εξαιρετικά ελκυστική, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, όπως τον Μάριο Ορτέλι της εταιρείας συμβούλων πολυτελείας Ortelli & Co.

Με την πάροδο των ετών, ο δημιουργός των δημοφιλών ξεχωριστών κοστουμιών δέχτηκε αρκετές προτάσεις, μεταξύ των οποίων μία το 2021 από τον Τζον Έλκαν, απόγονο της ιταλικής οικογένειας Ανιέλι, και μία άλλη από την πολυτελή μάρκα Gucci, όταν ο Μαουρίτσιο Γκούτσι βρισκόταν ακόμη στο τιμόνι.

Ο Αρμάνι, ο οποίος σύμφωνα με τους ειδικούς του κλάδου ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στους Γάλλους ανταγωνιστές του, απέκλειε επανειλημμένα κάθε πιθανή συμφωνία που θα μπορούσε να μειώσει τον έλεγχό του και αρνήθηκε να εισαγάγει τον όμιλό του στο χρηματιστήριο.

Έθεσε σε εφαρμογή μέτρα για να εξασφαλίσει τη συνέχεια και την ανεξαρτησία της επιχείρησής του, την οποία διηύθυνε με έμπιστους συγγενείς και ένα δίκτυο μακροχρόνιων συνεργατών.

Αφήνει πίσω του μια μικρότερη αδελφή, τη Ροζάνα, δύο ανιψιές, τη Σιλβάνα και τη Ρομπέρτα, και έναν ανιψιό, τον Αντρέα Καμεράνα, με τις ανιψιές και τον ανιψιό να κατέχουν σημαντικές θέσεις στον όμιλο. Το δεξί του χέρι, Πανταλέο Ντελ Όρκο, θεωρείται επίσης μέλος της οικογένειας, και οι πέντε τους είναι πιθανοί κληρονόμοι.

Περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τα σχέδιά του ενδέχεται να προκύψει τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα ανοιχτεί η διαθήκη του Αρμάνι.

Διασφάλιση της κληρονομιάς

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι άρχισε να σκέφτεται ένα σχέδιο για να εγγυηθεί μια ομαλή διαδοχή και να διατηρήσει την ανεξαρτησία της εταιρείας πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, το οποίο τον οδήγησε να ιδρύσει ένα ίδρυμα το 2016, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Ο δηλωμένος στόχος του ήταν να «διασφαλίσει τη διακυβέρνηση» των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου Armani και να εξασφαλίσει ότι θα παρέμεναν συνεπείς με τις αρχές που ήταν «ιδιαίτερα σημαντικές» για τον ίδιο.

Ο σχεδιαστής δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera το 2017 ότι ένας τέτοιος μηχανισμός ήταν απαραίτητος για να βοηθήσει τους κληρονόμους του να συνυπάρξουν αρμονικά και να αποφευχθεί η εξαγορά ή η διάλυση του ομίλου από τρίτους.

Το ίδρυμα κατέχει επί του παρόντος ένα συμβολικό μερίδιο 0,1% στον όμιλο με έδρα το Μιλάνο, αλλά μετά τον θάνατό του αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο, μαζί με τους άλλους κληρονόμους, όπως είχε αναφέρει στην ίδια συνέντευξη.

Επίσης, δήλωσε ότι τρία πρόσωπα που είχε ορίσει θα διευθύνουν το ίδρυμα.

Ο Αρμάνι συνέταξε επίσης νέο καταστατικό της εταιρείας, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ μετά τον θάνατό του και στο οποίο περιγράφονται οι μελλοντικές αρχές διακυβέρνησης για όσους κληρονομήσουν τον όμιλο.

Ο εσωτερικός κανονισμός απαιτεί «προσεκτική προσέγγιση στις εξαγορές» και χωρίζει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε διάφορες κατηγορίες με διαφορετικά δικαιώματα ψήφου και εξουσίες. Από το έγγραφο δεν είναι σαφές πώς θα κατανεμηθούν τα διάφορα μερίδια μετοχών.

Αναφέρουν επίσης ότι οποιαδήποτε πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα απαιτεί την υποστήριξη της πλειοψηφίας των διευθυντών και θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο «μετά το πέμπτο έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταστατικού».