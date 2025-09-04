Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του ιδρυτή και δημιουργού και κινητήριας δύναμης της Armani Group. Ο κ. Αρμάνι, όπως τον φώναζαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες του, έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Ακούραστος, δούλευε μέχρι τις τελευταίες του μέρες, αφιερωμένος στην εταιρεία, τις κολεξιόν του και στα project, τα υπάρχοντα και τα μελλοντικά» αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο «μάγος του μινιμαλισμού» υπήρξε ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς του 20ού αιώνα, δημιουργώντας μια ολόκληρη αυτοκρατορία που ξεπέρασε τα στενά όρια της μόδας και εξελίχθηκε σε διεθνές σύμβολο πολυτέλειας.

Ο Αρμάνι γεννήθηκε το 1934 στην Πιασέντσα της Ιταλίας και η πρώτη του επαφή με τον χώρο της μόδας ήρθε τη δεκαετία του ’60, όταν εργάστηκε ως σχεδιαστής για αντρική ένδυση. Το 1975 ίδρυσε μαζί με τον συνεργάτη του, Σέρτζιο Γκαλέοτι, τον οίκο Giorgio Armani. Μέσα σε λίγα χρόνια το όνομά του έγινε συνώνυμο με το «power suit» και την αφαιρετική κομψότητα. Τη δεκαετία του ’80 κέρδισε το Χόλιγουντ με πολλούς αστέρες να εμφανίζονται φορώντας δημιουργίες του στις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές και στα κόκκινα χαλιά.

Πέρα από την ένδυση, ο Αρμάνι επέκτεινε το brand του σε αρώματα, αξεσουάρ, έπιπλα και διακόσμηση, ενώ δημιούργησε ακόμα και πολυτελή ξενοδοχεία σε διάφορες γωνιές του κόσμου. Ο οίκος Armani αποτέλεσε μία από τις πιο κερδοφόρες και ταυτόχρονα πιο σεβαστές επιχειρήσεις του χώρου. Η υπογραφή του ήταν πάντα συνυφασμένη με την απλότητα, την άνεση και την αίσθηση διαχρονικής πολυτέλειας.

Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι δεν σχεδίαζε απλώς ρούχα· διαμόρφωνε ολόκληρες γενιές, καθόριζε την εικόνα της κομψότητας και απέδειξε ότι η αληθινή πολυτέλεια είναι η απλότητα.