Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ καταδίκασε χθες Πέμπτη την πτήση δύο στρατιωτικών αεροσκαφών της Βενεζουέλας πάνω από αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην Καραϊβική, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «ιδιαίτερα προκλητική».

Το αμερικανικό Πεντάγωνο «απευθύνει σθεναρή σύσταση στο καρτέλ που κυβερνά τη Βενεζουέλα να μην κάνει περαιτέρω προσπάθειες να παρακωλύσει, να αποτρέψει ή να επέμβει σε επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών και κατά της τρομοκρατίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε μέσω X, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το επεισόδιο.

Το συμβάν καταγράφεται μετά την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί πλήγματος των ΗΠΑ που σκότωσε κατ’ αυτόν 11 «ναρκωτρομοκράτες» οι οποίοι επέβαιναν σε ταχύπλοο με «πολλά» ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Βενεζουέλας. Το Καράκας αναφέρθηκε σε «εξωδικαστικές δολοφονίες».