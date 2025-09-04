Μια παράσταση τσίρκου στη νότια Κολομβία μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν μια νεαρή ακροβάτισσα έχασε την ισορροπία της πάνω σε τεντωμένο σκοινί και βρέθηκε στο κενό.

Η 19χρονη Νταγιάνα Ροντρίγκες εκτελούσε ένα απαιτητικό ακροβατικό σε μεγάλο ύψος, κρατώντας μια δοκό για ισορροπία, όταν επιχείρησε να κάνει σπαγκάτο πάνω στο σκοινί. Ωστόσο, έχασε τον έλεγχο και έπεσε από ύψος περίπου 9 μέτρων στο έδαφος.

Το συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής παράστασης, με πολλούς παρευρισκόμενους να καταγράφουν το ατύχημα με τα κινητά τους τηλέφωνα. Οι κραυγές του κοινού καταγράφηκαν σε βίντεο, την ώρα που η νεαρή ακροβάτισσα σωριάζεται στο έδαφος.

Σύμφωνα με την Daily Mail, παρά τη σοκαριστική πτώση, η Ροντρίγκες δήλωσε λίγο αργότερα στους δημοσιογράφους πως στάθηκε τυχερή, καθώς δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό.