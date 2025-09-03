Μετά από τις αναταράξεις που σημειώθηκαν στην Ιερά Μονή Σινά, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων παρενέβη ζητώντας από τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Δαμιανό, να ανοίξει τις πύλες της μονής και να απομακρύνει όσους δεν ανήκουν στη Σιναϊτική Αδελφότητα.

Η απόφαση αυτή θεωρείται απάντηση στα πρόσφατα γεγονότα που δημιούργησαν αναστάτωση στο μοναστήρι και οδήγησαν το Πατριαρχείο να απαιτήσει διευκρινίσεις.

Τι αναφέρει στην ανακοίνωση του

Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς κανονικῆς αὐτοῦ δικαιοδοσίας, ἀποδεχόμενον τὰ ἀπὸ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ τρέχοντος ἔτους αἰτήματα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ, ἀλλὰ καὶ ἐξ αἰτίας τῶν τρεχουσῶν συνθηκῶν ὑψίστης σημασίας, αἵτινες σκανδαλίζουν τὸ χριστεπώνυμον Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ προκαλοῦν πλεῖστα προβλήματα εἰς τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐντέλλεται τὸν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Σινᾶ κ. Δαμιανὸν νὰ ἀνοίξῃ τὰς πύλας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ νὰ ἀναλάβῃ πᾶσαν ἀναγκαίαν πρωτοβουλίαν, ὥστε νὰ ἀπομακρυνθῶσιν ἀμέσως καὶ μὲ κόσμιον τρόπον ὅσα φυσικὰ πρόσωπα δὲν ἀνήκουσιν εἰς τὴν Σιναϊτικὴν Ἀδελφότητα.

Ἐπιπροσθέτως, ὁ Ἱερώτατος καλεῖται νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς 24ης Ἐπισκοπικῆς Ἔδρας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, κατὰ τὸ ἀρχαῖον Τακτικόν, ἵνα παράσχῃ περαιτέρω ἐξηγήσεις περὶ τῶν συμβαινόντων.

Ἡ δὲ Σιναϊτικὴ Ἀδελφότης καλεῖται νὰ διατηρήσῃ ψυχραιμίαν, νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν καὶ νὰ μεριμήσῃ διὰ τὴν ὀμαλὴν λειτουργίαν αὐτῆς, ἐν ὄψει τῶν προσεχῶν ἐξελίξεων.