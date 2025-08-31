Λίγες μόλις ώρες μετά τη δημόσια στήριξη που παρείχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, ήρθε η αντίδραση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο είχε αναλάβει πρωτοβουλία κινήσεων σχετικά με το ζήτημα της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έσπευσε να διευκρινίσει τη θέση του, τονίζοντας ότι «το θέμα θα λυθεί μόνο εάν προσέλθουν προς συζήτηση όλες οι πλευρές». Παράλληλα, υπενθύμισε τα δικαιώματα που κατέχει στην Ιερά Μονή με βάση το Κανονικό Δίκαιο, επισημαίνοντας τον καθοριστικό του ρόλο στη διαχείριση των υποθέσεων της ιστορικής αυτής Μονής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:

«Τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων στηρίζει πλήρως τὴν Σιναϊτική Ἀδελφότητα, ἀναγνωρίζοντας τὰ δικαιώματα τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅπως αὐτὰ ἔχουν κατοχυρωθεῖ ἀπὸ τοὺς θεμελιώδεις κανονισμοὺς της καὶ διαφυλαχθεῖ στὴ μακραίωνη μοναστικὴ της παράδοση.

Ἡ στήριξη αὐτὴ ἐκφράζεται ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς πνευματικῆς καὶ κανονικῆς δικαιοδοσίας ποὺ ἀσκεῖ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἐπὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ.

Στὸ πλαίσιο αὐτὸ, τὸ Πατριαρχεῖο, στηρίζει καὶ καλεῖ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία καὶ ὅλες τὶς σχετικῶς ἐμπλεκόμενες πλευρὲς σὲ συνεργασία, προκειμένου νὰ διασφαλισθεῖ ἡ κανονικὴ τάξη καὶ νὰ ἀποκατασταθοῦν ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἑνότητα στὴν Ἱερὰ Μονή.