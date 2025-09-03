Οι χώρες που συμμετέχουν στην προγραμματισμένη συνάντηση του «συμμαχίας προθύμων» για την υποστήριξη της Ουκρανίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Παρίσι εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσκαλέσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην συνάντηση που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

«Δεν μπορώ να προκαταλάβω τίποτα, αλλά υπάρχουν συζητήσεις για να προσκληθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο.

Πηγή: ΑΠΕ