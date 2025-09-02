Νέες απειλές εξαπέλυσε, εμμέσως πλην σαφώς, ο εκπρόσωπος του AKP, Ομέρ Τσελίκ.

Ο Τσελίκ μιλώντας για τα εξοπλιστικά προγράμματα τόνισε πως η ισχύς της Τουρκίας αποτελεί «εγγύηση ειρήνης» ενώ προειδοποίησε πως «κανείς δεν πρέπει να επιδιώξει λανθασμένες ενέργειες στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο ή αλλού. Τα προβλήματα πρέπει να επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων και διπλωματίας στο τραπέζι» σημείωσε χαρακτηριστικά, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλης Κωστίδης.

Την ίδια ώρα πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η Ευρωπαία Επίτροπος Κάγια Κάλας τόνισε χαρακτηριστικά πως το «τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών». Τα τουρκικά Μέσα πάντως μεταδίδουν πως ο στρατάρχης Χαφτάρ της Λιβύης αναμένεται να επισκεφθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου την Άγκυρα, έπειτα από πρόσκληση του Ιμπραήμ Καλίν.