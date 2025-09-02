Μια νεροποντή στην Ινδία προκάλεσε χάος στον αυτοκινητόδρομο Δελχί – Τζαϊπούρ, όπου τα οχήματα σχημάτιζαν ουρές 7 και 8 χιλιομέτρων, ενώ οι οδηγοί παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους ακόμα και για 3 ώρες.

2 hours of rain = 20 KMs of Gurgaon Jam!



As CM Nayab Saini only flies in “State Helicopter” and doesn’t travel on “road”, this is a “helicopter shot” of Highway in Gurgaon just now.



