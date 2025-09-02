Μια νεροποντή στην Ινδία προκάλεσε χάος στον αυτοκινητόδρομο Δελχί – Τζαϊπούρ, όπου τα οχήματα σχημάτιζαν ουρές 7 και 8 χιλιομέτρων, ενώ οι οδηγοί παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους ακόμα και για 3 ώρες.

Οι βροχές στη χώρα αναμένονταν ακόμα εντονότερες την Τρίτη, με πολλούς εργοδότες να ζητούν από τους εργαζόμενους να δουλέψουν με τηλεργασία. Ταυτόχρονα και τα σχολεία έχουν λάβει οδηγία να πραγματοποιήσουν διαδικτυακά μαθήματα.