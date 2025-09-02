Μια νεροποντή στην Ινδία προκάλεσε χάος στον αυτοκινητόδρομο Δελχί – Τζαϊπούρ, όπου τα οχήματα σχημάτιζαν ουρές 7 και 8 χιλιομέτρων, ενώ οι οδηγοί παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους ακόμα και για 3 ώρες.
2 hours of rain = 20 KMs of Gurgaon Jam!— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) September 1, 2025
As CM Nayab Saini only flies in “State Helicopter” and doesn’t travel on “road”, this is a “helicopter shot” of Highway in Gurgaon just now.
So much for the rain preparedness and crores and crores of public money spent on drainage,… pic.twitter.com/HCNPYZkG2c
3 hours of rain and Gurugram is in complete chaos. People have been stranded in traffic for 5–6 hours.— Kumari Selja (@Kumari_Selja) September 1, 2025
This is the result of the BJP government’s incapability and failed planning. #Gurgaon #Gurugram #gurugramrain #GurgaonRains pic.twitter.com/Ltk8NBt7bm
Οι βροχές στη χώρα αναμένονταν ακόμα εντονότερες την Τρίτη, με πολλούς εργοδότες να ζητούν από τους εργαζόμενους να δουλέψουν με τηλεργασία. Ταυτόχρονα και τα σχολεία έχουν λάβει οδηγία να πραγματοποιήσουν διαδικτυακά μαθήματα.
गुड़गाँव में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जोरदार जाम, घंटा-घंटा सँ लोग जाममेँ फँसल छथि। भारी बरखा सँ हाईवे पूरा चरमराइ गेल अछि।#Gurgaon #DelhiRains #NCR #Gurugram #RadioMithila #Rain pic.twitter.com/slkuF4mSRi— Radio Mithila (@RadioMithilaIN) September 1, 2025