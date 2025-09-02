Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση μιας 21χρονης φοιτήτριας και μαζορέτας του Πανεπιστημίου του Κεντάκι, η οποία συνελήφθη όταν οι Αρχές εντόπισαν το άψυχο σώμα ενός νεογέννητου βρέφους, το οποίο είχε γεννήσει η ίδια, μέσα σε μαύρη σακούλα σκουπιδιών σε ντουλάπα διαμερίσματος κοντά στο campus του πανεπιστημίου.

Η Λέικεν Σνέλινγκ, μέλος της αγωνιστικής ομάδας μαζορετών STUNT του πανεπιστημίου, συνελήφθη την Κυριακή, αφού η Αστυνομία του Λέξινγκτον δέχτηκε κλήση για ένα βρέφος που δεν ανταποκρινόταν. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το βρέφος «τυλιγμένο σε πετσέτα και τοποθετημένο μέσα σε μαύρη σακούλα σκουπιδιών», σύμφωνα με την έκθεση της Αστυνομίας που επικαλούνται αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τη New York Post, το παιδί διαπιστώθηκε νεκρό επιτόπου, ενώ η Σνέλινγκ φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι είχε μόλις γεννήσει.

Η νεαρή γυναίκα κατηγορείται επισήμως για κακοποίηση σορού, παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων και απόκρυψη γέννησης παιδιού, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας του Λέξινγκτον. Παραμένει υπό κράτηση στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Φαγιέτ, ενώ η ακριβής αιτία θανάτου του βρέφους αναμένεται να καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας από το Γραφείο του Ιατροδικαστή της κομητείας.

University of Kentucky cheerleader, 21, arrested after dead infant found stuffed in trash bag tossed inside closet https://t.co/vVS1v2qgtz pic.twitter.com/GYY525ngmo — New York Post (@nypost) September 1, 2025

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στην πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς η Σνέλινγκ ήταν γνωστή για τη συμμετοχή της στην ομάδα STUNT, μια κοπέλα που συνδύαζε ακροβατικά και χορογραφίες υψηλής δυσκολίας. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Κεντάκι, η 21χρονη είναι τεταρτοετής φοιτήτρια και έχει συμμετάσχει στην ομάδα για τρεις συνεχόμενες σεζόν.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου επιβεβαίωσε την ιδιότητά της ως μέλος της ομάδας, ωστόσο ανέφερε πως «οποιαδήποτε άλλη ερώτηση πρέπει να απευθύνεται στην Αστυνομία του Λέξινγκτον». Το πανεπιστήμιο δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η πολιτεία του Κεντάκι απαγορεύει σχεδόν όλες τις μορφές άμβλωσης από το 2022, κάτι που έχει εντείνει τον δημόσιο διάλογο σχετικά με τις επιλογές που έχουν οι γυναίκες σε παρόμοιες καταστάσεις. Αν και η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, έχει ήδη εγείρει έντονες συζητήσεις γύρω από τα ζητήματα αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, ψυχικής υγείας και της ανάγκης για υποστήριξη νεαρών γυναικών που αντιμετωπίζουν ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες.