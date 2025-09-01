Αποτροπιασμό προκαλεί ένα βίαιο έγκλημα στο Οχάιο, όταν μία έγκυος γυναίκα και το αγέννητο μωρό της δολοφονήθηκαν άγρια από τρεις άνδρες, την ημέρα που θα γεννούσε.

Όπως ανακοινώθηκε από τις Αρχές, ένας από τους άνδρες είχε σχέση με τη γυναίκα και φέρεται να την πίεζε να κάνει έκτρωση. Συγκεκριμένα, ο 20χρονος Ρόμπερτ Έρβιν, ο 30χρονος Κέιβον Γουόρεν και ο 22χρονος Λαμάρ Μόρις Σουγκς κατηγορούνται για τον θάνατο της 26χρονης Ίντια Κίναμορ και του αγέννητου παιδιού της, σύμφωνα με το liveaction.

Τον Μάρτιο του 2023, η Κίναμορ βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό στο Κόλερεϊν Τάουνσιπ του Οχάιο, ενώ βρισκόταν στο «τελευταίο στάδιο» της εγκυμοσύνης της και το αγέννητο παιδί της δεν επέζησε της δολοφονίας.

Ο βοηθός εισαγγελέα, Ντέιβιντ Χίκενλουπερ, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι τρεις συλλήψεις ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς και πολύπλοκης έρευνας. Ο ίδιος δήλωσε ότι «ο Γουόρεν είχε σχέση με την Κίναμορ και ήθελε να κάνει έκτρωση, κάτι που εκείνη αρνήθηκε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κίναμορ είχε προγραμματίσει να υποβληθεί σε καισαρική και να γεννήσει το παιδί της την ημέρα του φόνου.

«Φαίνεται ότι ο κατηγορούμενος και οι συγκατηγορούμενοί του συνωμότησαν για να σκοτώσουν την Κίναμορ και το αγέννητο παιδί της», εξήγησε ο Χίκενλουπερ, σημειώνοντας ότι «τα αρχεία των κινητών τηλεφώνων συνέδεαν τον Έρβιν και τον Σουγκς με το τρομακτικό έγκλημα».

Please see the following release – arrests were made in the 2023 murder of 26-year-old India Kinamore and her unborn child. Thank you. Posted by Colerain Police on Thursday, August 21, 2025

Ο ισχυρισμός αυτός, επιβεβαιώθηκε και από τη μητέρα της Κίναμορ, Τέρι. «Είχαν σχέση. Σκότωσε τον ίδιο του τον γιο», είπε χαρακτηριστικά. Η Τέρι είπε επίσης στο δικαστήριο ότι ο εξάχρονος γιος της άτυχης γυναίκας βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή του φόνου. Ήταν ο μικρός που τηλεφώνησε στη γιαγιά του και της είπε: «Η μαμά μου πυροβολήθηκε».

Ο δικηγόρος του Γουόρεν, Κλάιντ Μπένετ, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο πελάτης του ήθελε να τερματίσει την εγκυμοσύνη, λέγοντας αντίθετα ότι ήθελε πολύ να κρατήσει το παιδί.