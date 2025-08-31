Πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εναντίον κλινικής στο Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, ανέφερε χθες μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιρρίπτοντας την ευθύνη γι’ αυτό στον σουδανικό τακτικό στρατό.

Η επιδρομή έγινε το Σάββατο, περί το μεσημέρι, στην κλινική Γιασφίν, στη Νιάλα, πρωτεύουσα της πολιτείας Νότιο Σουδάν, υπό τον έλεγχο των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σύμφωνα με πηγή στη ΜΚΟ Emergency Lawyers, η οποία καταγράφει τις φρικαλεότητες από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στον στρατό και τους παραστρατιωτικούς, πριν από δυο χρόνια και πλέον.

Η πηγή, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά της, εξήγησε πως ανέμενε ο απολογισμός των θυμάτων να γίνει βαρύτερος: αναφέρθηκε σε προκαταρκτικές πληροφορίες για δεκάδες πολίτες και μέλη του υγειονομικού προσωπικού που σκοτώθηκαν.