Τα «μαζεύει» ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ μετά τις δηλώσεις ότι η Γαλλία θα μπορούσε να προσφύγει στο ΔΝΤ μετά από κατάρρευση της κυβέρνησης Μακρόν.

Η Γαλλία δεν έχει προσφύγει ποτέ στο ΔΝΤ, αλλά η πιθανή κατάρρευση της κυβέρνησης θα τη φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς το χρέος αναμένεται να φτάσει σε ιστορικό ρεκόρ, στα 3,3 τρισεκατομμύρια ευρώ, είχε υποστηρίξει ο Λομπάρ.

Ένα 24ωρο αργότερα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, πήρε πίσω τις δηλώσεις του, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.

La situation de nos finances publiques réclame du calme et de la lucidité.



Le calme, c'est de constater que l'économie française est solide, que la signature de la France sur les marchés est reconnue et que nous finançons notre dette sans difficulté. Nous ne sommes, aujourd'hui,…

«Σήμερα, δεν απειλούμαστε από καμία παρέμβαση, ούτε από το ΔΝΤ, ούτε από την ΕΚΤ, ούτε από κανέναν διεθνή οργανισμό. Η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας απαιτεί ηρεμία και διαύγεια. Ηρεμία σημαίνει να αναγνωρίζουμε ότι η γαλλική οικονομία είναι ισχυρή, ότι η υπογραφή της Γαλλίας στις αγορές είναι αναγνωρισμένη και ότι χρηματοδοτούμε το χρέος μας χωρίς δυσκολία. Σήμερα, δεν απειλούμαστε από καμία παρέμβαση, ούτε από το ΔΝΤ, ούτε από την ΕΚΤ, ούτε από κανέναν διεθνή οργανισμό», έγραψε ο Γάλλος υπουργός.

«Η διαύγεια, τώρα, μας επιβάλλει να δράσουμε για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας, η ανισορροπία των οποίων θέτει σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη ελευθερία μας ως έθνους. Η σκέψη ότι η Γαλλία θα ήταν, από τη φύση της, απαλλαγμένη από την υποχρέωση να ελέγχει το χρέος της και προστατευμένη από κάθε κίνδυνο είναι ένας μύθος. Αυτή η ισορροπία καθοδηγεί τη δράση μου ως Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει μια συνειδητή απόφαση. Αυτή δεν πρέπει να καθοδηγείται από την επιπολαιότητα ή τον φόβο, αλλά από το συμφέρον της χώρας», πρόσθεσε στη συνέχεια.