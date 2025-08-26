Την προστασία του περιβάλλοντος και όχι οπλικά συστήματα ή διπλωματία προτείνουν στην Ουκρανία ως νέο υπερόπλο ορισμένοι ειδικοί, υποστηρίζοντας ότι τυρφώνες, έλη και βάλτοι είναι η καλύτερη άμυνα έναντι της Ρωσίας.

Με αφορμή μικρές ουκρανικές ενέδρες στις στέπες και μελετώντας μονομερώς διάφορες ιστορικές μάχες (π.χ. τη γερμανική ενέδρα στους Ρωμαίους στον Τευτοβούργιο Δρυμό) κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η Ρωσία δεν γνωρίζει να μάχεται σε υγρότοπους.

Μιλώντας στο Politico πρότειναν η Ανατολική Ευρώπη, η Βαλτική, ακόμα και η Φινλανδία να μετατρέψουν τα σύνορα τους σε έναν απέραντο υγρότοπο, ώστε να αποθαρρύνουν μια μελλοντική ρωσική εισβολή.

«Όταν μιλάς για εθνική ασφάλεια όλοι σε ακούνε. Προτείνουμε λοιπόν, να αποκαταστήσουμε τα αρχαία δάση μας, τις αρχαίες άμυνες μας», δήλωσε η Wiktoria Jędroszkowiak, μια Πολωνή ακτιβίστρια υπέρ του κλίματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στους υγρότοπους δεσμεύεται διοξείδιο του άνθρακα σε ποσοστό που μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θέλουν να επενδύσουν μόνο στην άμυνα παραμελώντας τους άλλους τομείς, οδήγησε μερικούς ακτιβιστές και ειδικούς σε μια ασυνήθιστη πρόταση.

Τα χρήματα υπέρ της άμυνας να διοχετευτούν στην αποκατάσταση υγρότοπων υπό το πρίσμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Έτσι, όλες οι πλευρές θα είναι ικανοποιημένες και δεδομένου ότι ιστορικά οι στρατοί ζορίζονται σε τέτοιο περιβάλλον μάχης, η Ρωσία θα σκεφτεί διπλά και τριπλά» πριν πραγματοποιήσει νέο πόλεμο.

Πόσο ρεαλιστική είναι η πρόταση

«Η ιδέα η προστασία του περιβάλλοντος να γίνει όπλο κατά της Ρωσίας απέχει πολύ από την πραγματικότητα», δήλωσαν άλλοι ειδικοί, εκ των οποίων ορισμένοι μίλησαν επώνυμα, σε αντίθεση με τους υποστηρικτές της παραπάνω θεωρίας.

«Είναι κάτι χρήσιμο και καλό θα ήταν να συμβεί. Αλλά φυσικά και εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε την παραδοσιακή άμυνα. Αυτό δεν έχει σκοπό να την αντικαταστήσει», δήλωσε η Franziska Tanneberger, διευθύντρια του Κέντρου Τυρφώνων Greifswald της Γερμανίας, ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού ερευνητικού ινστιτούτου τυρφώνων.

Η Tanneberger ξεκαθάρισε πως όσο σημαντική και να είναι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, δεν μπορεί να εμπλακεί ή αντικαταστήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ή τη διπλωματία. «Μόνο για να εγκριθεί η αποκατάσταση ή επέκταση ενός τυρφώνα χρειάζονται τουλάχιστον 10 χρόνια. Δεν μπορείς να περιμένεις τόσο καιρό ή και παραπάνω, ελπίζοντας πως θα υπερασπιστείς τα σύνορα σου. Δεν είναι ρεαλιστικό», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, το Politico έγραψε ότι για την η αναβίωση ή δημιουργία περισσότερων υγρότοπων χρειάζεται να δεσμευτούν γεωργικές εκτάσεις, εντείνοντας το ήδη υπάρχον πρόβλημα της γεωργίας στην Ευρώπη.

«Εδώ δεν υπάρχουν λεφτά για τις τωρινές ανάγκες των αγροτών… Πώς θα αποζημιωθούν για να παραχωρήσουν τα εδάφη τους υπέρ της άμυνας;» διερωτήθηκε ο Kotowski, ένας Πολωνός οικολόγος.

«Θέλω να προστατευτεί το κλίμα και μάχομαι για αυτό, αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Χρειάζονται υπέρογκα ποσά σε αποζημιώσεις, νέες καλλιεργήσιμες εκτάσεις για να αντικαταστήσουν τις χαμένες και χρόνος που δεν είναι διαθέσιμος», είπε στη συνέχεια.