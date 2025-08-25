Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, μιας από τις γυναίκες που έχουν κατηγορήσει τον Τζέφρι Επστάιν, θα εκδοθούν το φθινόπωρο, όπως ανακοίνωσε ο εκδότης. Η Τζιουφρέ επεξεργαζόταν το «Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice», μαζί με τη βραβευμένη συγγραφέα και δημοσιογράφο, Έιμι Γουάλας, πριν από τον θάνατό της νωρίτερα φέτος.

Το βιβλίο 400 σελίδων θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Associated Press.

Η Τζιουφρέ, η οποία ισχυρίστηκε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τον πρίγκιπα Άντριου, είχε ολοκληρώσει το χειρόγραφο πριν αυτοκτονήσει τον Απρίλιο, δήλωσε ο εκδότης Alfred A Knopf.

Ο πρίγκιπας Άντριου έχει αρνηθεί τις κατηγορίες της Τζιουφρέ. Το 2022, η Τζιουφρέ και ο πρίγκιπας κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, αφού εκείνη τον μήνυσε για σεξουαλική επίθεση.

Η δήλωση του Knopf περιλαμβάνει ένα email που έγραψε η Τζιουφρέ στην Γουάλας 25 ημέρες πριν από το θάνατό της, στο οποίο δηλώνει ότι ήταν «ειλικρινής επιθυμία» της να κυκλοφορήσει το βιβλίο «ανεξάρτητα» από τις περιστάσεις.

«Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι κρίσιμο, καθώς στοχεύει να ρίξει φως στις συστημικές αποτυχίες που επιτρέπουν τη διασυνοριακή εμπορία ευάλωτων ατόμων», αναφέρει το email. «Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει κατανοητή η αλήθεια και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που αφορούν αυτό το θέμα, τόσο για λόγους δικαιοσύνης όσο και ευαισθητοποίησης».

Η Τζιουφρέ είχε νοσηλευτεί μετά από ένα σοβαρό ατύχημα στις 24 Μαρτίου, είπε ο Knopf, και έστειλε το email την 1η Απριλίου. Πέθανε στις 25 Απριλίου στο αγρόκτημά της στη Δυτική Αυστραλία, όπου ζούσε για αρκετά χρόνια, όπως σημειώνει ο βρετανικός Guardian.

«Σε περίπτωση που πεθάνω, θα ήθελα να διασφαλίσω ότι το Nobody’s Girl θα κυκλοφορήσει. Πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει πολλές ζωές και να προωθήσει τις απαραίτητες συζητήσεις σχετικά με αυτές τις σοβαρές αδικίες», έγραψε στην Γουάλας.

Η δήλωση του Knopf αναφέρει ότι το βιβλίο περιέχει «προσωπικές, ενοχλητικές και σπαρακτικές νέες λεπτομέρειες σχετικά με το χρόνο που πέρασε με τον Επστάιν, τη Μάξγουελ και τους πολλούς γνωστούς φίλους τους, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Άντριου, για τον οποίο μιλάει δημόσια για πρώτη φορά από την εξωδικαστική συμφωνία τους το 2022».

Ο αρχισυντάκτης της Knopf, Τζόρνταν Πάβλιν, είπε ότι το Nobody’s Girl είναι ένα «ωμό και συγκλονιστικό» ταξίδι και «η ιστορία ενός άγριου πνεύματος που αγωνίζεται να απελευθερωθεί».

Το 2023, η New York Post ανέφερε ότι η Τζιουφρέ είχε καταλήξει σε συμφωνία «που πιστεύεται ότι αξίζει εκατομμύρια» με έναν εκδότη που δεν έχει αποκαλυφθεί.