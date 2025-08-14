Η Αλβανία βιώνει τις συνέπειες των πιο καταστροφικών πυρκαγιών των τελευταίων ετών, με τις φλόγες να κατακαίνε εκτάσεις στα νότια της χώρας και να αφήνουν πίσω τους σημαντικές ζημιές σε χωριά και κοινότητες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η περιφέρεια της Αυλώνας, στον Δήμο Φοινίκης, μετρά τις πληγές της. Δεκάδες χωριά μετρούν καμένες εκτάσεις καθώς οι φλόγες πέρασαν μέσα από τον οικιστικό ιστό.

Μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί και οι περιοχές όπου ζουν Έλληνες ομογενείς, ενώ για σήμερα προγραμματίζεται η πρώτη επίσημη καταγραφή των καταστροφών.

Σημαντική ήταν και η συνδρομή της Ελλάδας στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στο «Γαλάζιο Μάτι», καθώς δυο εναέρια μέσα έκαναν ρίψεις στο πυκνό δάσος με τα αιωνόβια δέντρα.