Η Αλβανία βιώνει μια από τις πιο σοβαρές περιβαλλοντικές κρίσεις των τελευταίων ετών, καθώς οι φωτιές που ξεκίνησαν πριν από δέκα ημέρες συνεχίζουν να κατακαίνε εκτεταμένες περιοχές χωρίς έλεγχο.

Οι δημοτικές αρχές του ελληνικού μειονοτικού δήμου Φοινίκης ζητούν από την κυβέρνηση να κηρύξει τον δήμο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί την πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση των μαζικών πυρκαγιών που έχουν πλήξει την περιοχή.

Με την ενεργοποίηση μέτρων έκτακτης ανάγκης, οι τοπικοί φορείς ελπίζουν ότι θα περιοριστούν οι ζημιές, κυρίως στα νοικοκυριά των κατοίκων που έχουν ήδη υποστεί σοβαρές συνέπειες από τις πυρκαγιές.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τη διάσωση του φυσικού πάρκου στο Γαλάζιο Μάτι, όπου το πυκνό δάσος με αιωνόβια δέντρα καίγεται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Το μέτωπο της πυρκαγιάς έχει επεκταθεί σε κοντινά χωριά, όπως το Πέτσα και το Γαρδιγάκι, και κατευθύνεται προς την πόλη του Δέλβινου, απειλώντας άμεσα εγκαταστάσεις υγραερίου στο νότιο τμήμα της πόλης. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι συνέπειες σε περίπτωση αναφλέξεων των αποθηκών και των πηγών υγραερίου δεν μπορούν να προβλεφθούν.

A massive fire has engulfed the Delvinë area, causing panic among residents. The flames have come dangerously close to a gas depot, significantly increasing the risk of a catastrophic explosion.



Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, υπάρχουν αναφορές ότι στο χωριό Λέκλι, στον νομό Τεπελενίου, ο Ναός του Αγίου Ηλία παραδόθηκε ολοσχερώς στις φλόγες. Πρόκειται για ένα σημαντικό πολιτιστικό μνημείο, που χτίστηκε με δαπάνη του γνωστού Θανάση Βάγια, γραμματέα του Αλή Πασσιά, ο οποίος κατάγεται από το συγκεκριμένο χωριό.