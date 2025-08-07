Μια σημαντική επιστημονική εξέλιξη δίνει τέλος στο μυστήριο γύρω από το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, γνωστό και ως μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα (ΜΕ). Μια πρωτοποριακή μελέτη, που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, κατάφερε να αποκαλύψει τη γενετική βάση της εξουθενωτικής αυτής πάθησης.

Στο πλαίσιο της μεγαλύτερης έρευνας για την ασθένεια, το πρόγραμμα DecodeME ανάλυσε το DNA περισσότερων από 15.000 ασθενών και εντόπισε οκτώ συγκεκριμένους γενετικούς δείκτες.

Αυτές οι διαφορές εντοπίστηκαν σε γονίδια που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό και το νευρικό σύστημα. Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί την πρώτη ισχυρή απόδειξη ότι η κληρονομικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση του συνδρόμου, δίνοντας ουσιαστική «εγκυρότητα και αξιοπιστία» σε όσους πάσχουν.

«Αυτά τα ευρήματα είναι μια αφύπνιση», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Chris Ponting. «Γνωρίζουμε πλέον γιατί μια λοίμωξη μπορεί να πυροδοτήσει την ασθένεια και γιατί ο πόνος είναι ένα τόσο συχνό σύμπτωμα. Τα γονίδια ενός ατόμου μπορούν να καθορίσουν αν θα διαγνωστεί με ME/CFS». Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει τις μαρτυρίες των ασθενών, οι οποίοι για χρόνια αναφέρουν ότι τα συμπτώματά τους ξεκινούν συχνά μετά από κάποια ίωση ή λοίμωξη.

Η ανακάλυψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι άτομα που έχουν νοσήσει με Covid έχουν έως και επτά φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν ME/CFS, μια πάθηση που μοιράζεται πολλά κοινά συμπτώματα με το Long Covid.

Παρότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει διαγνωστικό τεστ ή θεραπεία για την ασθένεια, από την οποία υπολογίζεται ότι πάσχουν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, η νέα μελέτη αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και την καλύτερη αναγνώριση του συνδρόμου από την ιατρική κοινότητα.