Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή.

Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, ενημέρωσε τον Γάλλο πρόεδρο για τη χθεσινή του συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ έλαβε σχετική ενημέρωση από τον ίδιο τον Μακρόν για τις επαφές που είχε το πρωί, αλλά και για εκείνες που έχει προγραμματίσει εντός της ημέρας.

«Συντονίζουμε τις θέσεις μας και μοιραζόμαστε μια κοινή άποψη για την ανάγκη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής στάσης στα κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας. Πολλά εξαρτώνται από τη σύνεση και την αποτελεσματικότητα κάθε βήματος, τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερικής, τώρα και στο μέλλον», τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Дав йому наше українське бачення вчорашньої розмови з Президентом Трампом і колегами в Європі. Емманюель поінформував про свої контакти з лідерами – ті, які вже відбулися зранку і які ще плануються на цей день.



Координуємо… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2025

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πραγματική εκεχειρία, επισημαίνοντας ωστόσο πως η Μόσχα δεν έχει δώσει ακόμη καμία σαφή δημόσια απάντηση. Όπως είπε, οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες, καθώς θα φανεί αν η Ρωσία σκοπεύει να συνεχίσει να υπονομεύει τις διεθνείς προσπάθειες ειρήνευσης.

«Συμφωνήσαμε πως η δουλειά σε επίπεδο συμβούλων και ηγετών πρέπει να αποδώσει. Οι συζητήσεις δεν αρκούν, χρειαζόμαστε αποτελέσματα», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα παραμείνει σε επικοινωνία με τον πρόεδρο Μακρόν, καθώς και με άλλους ηγέτες κατά τη διάρκεια της ημέρας.