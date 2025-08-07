«Σήμερα είναι μια ημέρα με πολλές επαφές και συνομιλίες, με στόχο την πραγματική πρόοδο προς την ειρήνη και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας υπό οποιαδήποτε συνθήκη», είπε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ίδιος, σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, έκανε γνωστό ότι πρόκειται σήμερα να έχει σειρά επικοινωνιών με ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, αλλά και με εθνικούς συμβούλους ασφαλείας. «Μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό Καγκελάριο Μερτς είναι ήδη στο πρόγραμμα. Θα υπάρξει επίσης επικοινωνία με συναδέλφους από τη Γαλλία και την Ιταλία. Επιπλέον, θα υπάρξει επικοινωνία σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας -έχω δώσει εντολή να πραγματοποιηθεί σήμερα αυτή η ειδική μορφή συνάντησης».

«Χθες, μετά τη συνδυασμένη συνομιλία μας με τον πρόεδρο Τραμπ και τους ευρωπαίους ηγέτες, μίλησα επίσης ξεχωριστά με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Ρούτε, και τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Στουμπ. Συνεργαζόμαστε στενά», σημείωσε.

Several conversations are planned for today. A call with German Chancellor Merz is already on the schedule. We’ll also be… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2025

Ο ίδιος τόνισε ότι οι προτεραιότητες της Ουκρανίας είναι απολύτως ξεκάθαρες.

«Πρώτον, να σταματήσει η αιματοχυσία και η Ρωσία να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Δεύτερον, η διοργάνωση μιας συνάντησης σε επίπεδο ηγετών, με στόχο την επίτευξη μιας πραγματικά βιώσιμης και διαρκούς ειρήνης. Η Ουκρανία έχει τονίσει επανειλημμένα ότι οι ουσιαστικές λύσεις μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από διάλογο στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να καθοριστεί τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και η ατζέντα μιας τέτοιας συνάντησης κορυφής. Τρίτον, μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Αυτό είναι εφικτό σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη».

Τέλος, όπως είπε ο Ουκρανός πρόεδρος: «Η Ουκρανία δεν επιδίωξε ποτέ τον πόλεμο και θα εργαστεί για την ειρήνη όσο πιο παραγωγικά γίνεται. Το βασικό είναι η Ρωσία, που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο– να λάβει πραγματικά μέτρα για να τερματίσει την επιθετικότητά της. Ο κόσμος έχει τα μέσα πίεσης απέναντι στον επιτιθέμενο, αλλά και τη δυνατότητα να επαληθεύσει αν τηρούνται οι δεσμεύσεις. Είμαι ευγνώμων σε όλους όσοι παραμένουν σταθερά αφοσιωμένοι στο να δοθεί σε αυτόν τον πόλεμο ένα αξιοπρεπές τέλος».