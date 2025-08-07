Αντιμέτωπη με τη χειρότερη πυρκαγιά των τελευταίων σχεδόν 80 ετών βρίσκεται η Γαλλία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και σήμερα την τιτάνια προσπάθεια περιορισμού του πύρινου μετώπου που μαίνεται από το απόγευμα της Τρίτης. Η φωτιά, που ξέσπασε κοντά στο χωριό Ριμπότ, μεταξύ Καρκασόν και Ναρμπόν, έχει ήδη καταστρέψει πάνω από 160.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων, ενώ έχει κοστίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο.

«Μέχρι στιγμής η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε στο BFM TV ο συνταγματάρχης Κριστόφ Μανί, ένας από τους αξιωματικούς που ηγούνται των πυροσβεστικών επιχειρήσεων.

Η πυρκαγιά, η οποία μαίνεται κοντά στα σύνορα με την Ισπανία προς την πλευρά της Μεσογείου, έχει ήδη κάψει μια περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι. Αξιωματούχοι είπαν πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί στη Γαλλία από το 1949.

Οι άνεμοι που μέχρι πρότινος «έσπρωχναν» τις φλόγες προς τα μεσογειακά παράλια, άλλαξαν κατεύθυνση το πρωί της Τετάρτης, στέλνοντας ξανά το πύρινο μέτωπο προς την οροσειρά Κορμπιέρ. Στην περιοχή βρίσκονται περίπου 15 χωριά, αρκετά εκ των οποίων είχαν ήδη επηρεαστεί -άμεσα ή έμμεσα- από την καταστροφική πυρκαγιά.

«Το πίσω μέρος της φωτιάς έγινε το μπροστινό της μέρος», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μανί. Και το μέτωπο, που εξακολουθεί να είναι ανεξέλεγκτο, επιστρέφει προς «το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε» και σε «αρκετά απρόσιτες δασικές ζώνες», πρόσθεσε.

Στο χωριό Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς, μια 65χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο καμένο σπίτι της, το οποίο είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει. Η νομαρχία ανακοίνωσε επίσης πως υπάρχουν 13 τραυματίες: δύο κάτοικοι νοσηλεύονται, ένας από τους οποίους με σοβαρά εγκαύματα, καθώς και ένδεκα πυροσβέστες, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό.

Πηγή: ΑΠΕ